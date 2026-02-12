Spielabsage in der Oberliga Westfalen

– Foto: Volkhard Patten

War der Naturrasenplatz am traditionsreichen Rhyneraner Papenloh, inmitten von Bäumen gelegen, schon früher im Winter so gut wie nie bespielbar, ist auch die vor knapp drei Jahren eingeweihte neue Heimspielstätte des SV Westfalia Rhynern bei der aktuell feuchten Witterung sehr anfällig. Das für Sonntag angesetzte Heimspiel gegen die TSG Sprockhövel in der Kümpel + Hellmeister Arena wurde vom Staffelleiter abgesetzt. Schon vor zwei Wochen fiel das Rhyneraner Heimspiel gegen Rot Weiss Ahlen aus. Auch gegen Türkspor Dortmund konnte Rhynern im Dezember nicht spielen.

Es bleibt die Hoffnung, dass sieben der neun Partien des 22. Spieltags notfalls auf Kunstrasen ausgetragen werden können. Besonders fraglich dürfte das Heimspiel des SV Lippstadt 08 (gegen die SG Finnentrop/Bamenohl) sein, dem bekanntlich wie Rhynern nur ein Naturrasenplatz im Oberliga-Spielbetrieb zur Verfügung steht.

Im westfälischen Amateuroberhaus müssen inzwischen 14 Partien nachgeholt werden. Angesetzt sind bislang nur fünf davon.