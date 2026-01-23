Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
– Foto: Julian Zörner
Spielabsage in der Oberliga Westfalen
Zwei Nachholspiele waren für das Wochenende terminiert.
Das Heimspiel des TSV Victoria Clarholz gegen die SpVgg Erkenschwick fällt jedoch aus. Die Ostwestfalen teilen mit, dass der Kunstrasenplatz aufgrund des anhaltenden nächtlichen Dauerfrostes unbespielbar ist und die für Sonntag angesetzte Partie nicht stattfinden kann.
Das einzige Nachholspiel am Wochenende ist damit das Duell zwischen dem DSC Arminia Bielefeld II und Schlusslicht TuS Ennepetal unter Neu-Coach Max Borchmann.