Allgemeines
– Foto: Julian Zörner

Spielabsage in der Oberliga Westfalen

Zwei Nachholspiele waren für das Wochenende terminiert.

Das Heimspiel des TSV Victoria Clarholz gegen die SpVgg Erkenschwick fällt jedoch aus. Die Ostwestfalen teilen mit, dass der Kunstrasenplatz aufgrund des anhaltenden nächtlichen Dauerfrostes unbespielbar ist und die für Sonntag angesetzte Partie nicht stattfinden kann.

Das einzige Nachholspiel am Wochenende ist damit das Duell zwischen dem DSC Arminia Bielefeld II und Schlusslicht TuS Ennepetal unter Neu-Coach Max Borchmann.

So., 25.01.2026, 15:00 Uhr
DSC Arminia Bielefeld
DSC Arminia BielefeldDSC Arminia Bielefeld II
TuS Ennepetal
TuS EnnepetalTuS Ennepetal
15:00live

So., 25.01.2026, 14:00 Uhr
Victoria Clarholz
Victoria ClarholzVictoria Clarholz
SpVgg Erkenschwick
SpVgg ErkenschwickSpVgg Erkenschwick
Abgesagt

