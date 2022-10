Spielabsage in der Landesliga zwischen Hüffelsheim und Simmertal Der Gast aus Simmertal kann aufgrund zu vieler Verletzter und Kranker nicht antreten +++ Verlegung des Spiels wurde von Seiten der SG abgelehnt

Simmertal. Eigentlich sollte am Samstag, den 15. Oktober, das Derby zwischen der SG Hüffelsheim und dem VfL Simmertal stattfinden. Doch aufgrund der andauernden Verletztenmisere und nun mehreren Corona-Erkrankten bei den Simmertalern forderten diese eine Verlegung des Aufeinandertreffens an. Die SG aus Hüffelsheim lehnte die Anfrage aufgrund einem Mangel an möglichen Ausweichterminen jedoch ab. Somit bleibt dem VfL für den Samstag keine andere Möglichkeit als nicht anzutreten.