– Foto: Thies Meyer
Spielabsage in der Landesliga Weser-Ems
Duell zwischen dem SV Bevern und dem TV Dinklage fällt aus
Das für den 16. Spieltag der Landesliga Weser-Ems angesetzte Heimspiel des SV Bevern gegen den TV Dinklage findet nicht statt. Wie der SV Bevern mitteilte, machen die aktuellen Witterungsverhältnisse eine Austragung am Wochenende unmöglich.
Ein neuer Termin für die Begegnung steht noch nicht fest und wird zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben.