Spielabsage in der Bezirksliga

In der Bezirksliga Rems/Murr/Hall sollte am Sonntag das einzige Nachholspiel ausgetragen, bevor die Liga in der kommenden Woche wieder komplett startet: VfL Mainhardt gegen SG Oppenweiler-Strümpfelbach. Die Partie stammt vom 16. Spieltag, war Anfang Dezember angesetzt und wurde damals wetterbedingt abgesagt. Nun wurde das Match erneut abgesagt. "Das Spiel muss wegen Unbespielbarkeit des Platzes abgesagt werden. Ein neuer Termin ist noch nicht bekannt", teilt der Fußballbezirk Rems/Murr/Hall dazu mit.
---
__________________________________________________________________________________________________
Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.
Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login
_________________________________________________________________________________________________