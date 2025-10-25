Spielabsage in der Bayernliga Süd: Gundelfingen bezieht Stellung

Spielabsage in der Bayernliga Süd: Das Duell zwischen dem FC Gundelfingen und dem SV Kirchanschöring ist abgesagt worden. Nun äußert sich der FCG zu den Gründen.
Update vom 25. Oktober, 12:25 Uhr.
Der FC Gundelfingen hat zur Spielabsage in der Bayernliga Stellung bezogen. „Grund für die Absage sind die anhaltenden Platzprobleme auf den rund 100 Quadratmetern, die vergangenen Juni aufgefüllt worden waren, um Unebenheiten zu beseitigen“, schreibt der Verein auf seiner Homepage. „Dabei wurde der Untergrund im Schwabenstadion zu sehr verdichtet, sodass seitdem die Feuchtigkeit an der Oberfläche bleibt und nur ganz langsam versickert. Alle bisher ergriffenen Maßnahmen brachten keine nachhaltige Besserung.“
Weiter heißt es in dem Statement: „Eine Verlegung auf den Nebenplatz oder den Kunstrasen ist nicht möglich, da die Sicherheitsauflagen des BFV dort nicht erfüllt werden können.“
Der Verein versuche nun alles, „um die noch ausstehenden Heimspiele des Jahres 2025 gegen den TSV Nördlingen und gegen 1860 München II regulär austragen zu können. Unabhängig davon ist der Spielausfall ärgerlich, weil der FCG nach dem spielfreien Wochenende nun nochmal pausieren muss, obwohl nahezu der komplette Kader zur Verfügung steht“, erklärt Gundelfingen weiter. „Anstelle des Spiels steht somit am Samstagvormittag eine Trainingseinheit auf dem Plan.“
Update vom 24. Oktober, 18:00 Uhr.
Die Spielabsage in der Bayernliga Süd wurde soeben bestätigt. Auf Instagram teilte der SV Kirchanschöring mit, dass das Spiel in Gundelfingen ins Wasser fällt. „Das Spiel wurde wegen Unbespielbarkeit des Platzes abgesagt“, schreibt der offizielle SVK-Account. Ein neuer Termin stehe derweil noch nicht fest.
Als Zuschauerkrösus der Bayernliga (im Schnitt fast 700 Fans) hatte Kirchanschöring sogar geplant mit Fanbus anzureisen. Das Highlight-Spiel beim amtierenden Meister der Landesliga Südwest entfällt aber nun. Der FCG rangiert selbst im Zuschauerranking auf Rang drei.
Erstellung vom 24. Oktober, 16:40 Uhr:
Gundelfingen – Eigentlich war alles angerichtet für ein Spitzenspiel in der Bayernliga Süd. Das Überraschungsteam aus Gundelfingen freute sich nach der spielfreien Woche auf den SV Kirchanschöring, der nach Schwankungen zurück in der Erfolgsspur ist. Doch daraus wird wohl nichts.
Auf Nachfrage beim SV Kirchanschöring fällt die Partie wohl aus, da der FCG-Platz nicht bespielbar ist. Öffentlich kommuniziert ist darüber bislang noch nichts, doch auch beim BFV wurde das Spiel inzwischen abgesetzt. (Mehr Informationen folgen)
