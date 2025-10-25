Der FC Gundelfingen spielt als Bayernliga-Aufsteiger eine starke Runde. Nach 14 Spielen steht der FCG auf Rang sechs. – Foto: Walter Brugger

Spielabsage in der Bayernliga Süd: Gundelfingen bezieht Stellung Überraschungsteam kämpft mit Platzproblemen

Spielabsage in der Bayernliga Süd: Das Duell zwischen dem FC Gundelfingen und dem SV Kirchanschöring ist abgesagt worden. Nun äußert sich der FCG zu den Gründen.

Update vom 25. Oktober, 12:25 Uhr. Der FC Gundelfingen hat zur Spielabsage in der Bayernliga Stellung bezogen. „Grund für die Absage sind die anhaltenden Platzprobleme auf den rund 100 Quadratmetern, die vergangenen Juni aufgefüllt worden waren, um Unebenheiten zu beseitigen“, schreibt der Verein auf seiner Homepage. „Dabei wurde der Untergrund im Schwabenstadion zu sehr verdichtet, sodass seitdem die Feuchtigkeit an der Oberfläche bleibt und nur ganz langsam versickert. Alle bisher ergriffenen Maßnahmen brachten keine nachhaltige Besserung.“

Weiter heißt es in dem Statement: „Eine Verlegung auf den Nebenplatz oder den Kunstrasen ist nicht möglich, da die Sicherheitsauflagen des BFV dort nicht erfüllt werden können.“ Der Verein versuche nun alles, „um die noch ausstehenden Heimspiele des Jahres 2025 gegen den TSV Nördlingen und gegen 1860 München II regulär austragen zu können. Unabhängig davon ist der Spielausfall ärgerlich, weil der FCG nach dem spielfreien Wochenende nun nochmal pausieren muss, obwohl nahezu der komplette Kader zur Verfügung steht“, erklärt Gundelfingen weiter. „Anstelle des Spiels steht somit am Samstagvormittag eine Trainingseinheit auf dem Plan.“