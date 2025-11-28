Spielabsage beim SV Holthausen-Biene

Der TSV Wetschen wird auch an diesem Wochenende nicht in der Oberliga Niedersachsen antreten können. Die für Sonntag angesetzte Partie beim SV Holthausen-Biene wurde bereits am Freitag abgesagt. Grund sind die anhaltend schlechten Platzbedingungen im Emsland, die keinen regulären Spielbetrieb zulassen.

Damit setzt sich die witterungsbedingte Zwangspause für die Mannschaft von Trainer Artur Zimmermann fort. Nach bereits mehreren ausgefallenen Begegnungen in den vergangenen Wochen bleibt offen, wann die Nachholspiele angesetzt werden. Der Verband hat dazu bislang noch keinen konkreten Terminplan veröffentlicht.

Die Wetscher Verantwortlichen hoffen, dass sich die Platzverhältnisse in den nächsten Wochen verbessern, um die restlichen Partien vor der Winterpause austragen zu können. Fest steht: Der Spielrhythmus der Zimmermann-Elf ist derzeit stark unterbrochen – eine Herausforderung, die auch das Training beeinflusst.