"Spielabbrüche im Bezirk

Zu einem Spielabbruch kam es in der A-Jugend am Samstag.

Anstatt sich wieder dem Spiel zuzuwenden, diskutierte der Spieler weiter und kassierte folgerichtig eine weitere Verwarnung und damit – seit dieser Saison auch in der Jugend eingeführt – die Gelb-Rote Karte.

Was ist passiert? Nach einem Freistoß für seine Mannschaft hatte ein Spieler Diskussionsbedarf, weil er eine vorherige Szene aus seiner Sicht als Foul an ihm wertete. Er reklamierte derart, dass der Schiedsrichter eine Verwarnung aussprach.

Nach einer kurzen Bewegung in Richtung Auswechselbank stürmte der Spieler laut schreiend auf den Schiedsrichter zu und stieß ihn zweimal mit der Handfläche gegen den Brustkorb. Dabei zog er dem Schiedsrichter den Kugelschreiber aus der Brusttasche und versuchte, mit dem Kugelschreiber in der Hand zu schlagen. Sofort herbeigeeilte Spieler und Offizielle versuchten, eine weitere Eskalation zu verhindern.

Als sich der Schiedsrichter in Richtung Kabine bewegte, rannte der Spieler erneut auf ihn zu und konnte nur durch das beherzte Eingreifen der Spieler der Heimmannschaft daran gehindert werden, weiteren Schaden anzurichten.

Der Verein hat bereits Konsequenzen gezogen und den Spieler ausgeschlossen.

Auch am Sonntag gab es in der Kreisliga B einen Spielabbruch:

Nach einer roten und einer Gelb-Roten Karte gegen die Gäste – sowie einer roten Karte für die Heimmannschaft – erzielte der Heimverein in der Nachspielzeit den Ausgleich. Ein Spieler der Gäste beleidigte im weiteren Verlauf einen Gegenspieler und wurde folgerichtig des Feldes verwiesen. Erbost über die rote Karte ging der Spieler wütend auf den Schiedsrichter zu und schubste diesen mit beiden Händen kräftig weg. Aufgrund dieses tätlichen Angriffs brach der Schiedsrichter die Partie daraufhin ab.

Viel Arbeit für das Sportgericht Enz/Murr – kein schönes Wochenende für den Fußball."