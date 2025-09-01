Spielabbrüche entschieden

Das Gruppenliga Kassel 1 Spiel zwischen dem 1. FC Schwalmstadt und dem Melsunger FV 08 fand ein vorzeitiges Ende. Wegen starker Regenfälle und einbrechender Dunkelheit brach Schiedsrichter Yannik Pape die Partie in der 80. Minute beim Stand von 3:0 ab.
Der Hessische Fußball-Verband wertete das Ergebnis aus sportlichen Gründen mit dem Stand zum Zeitpunkt des Abbruchs. Damit geht der 1. FC Schwalmstadt offiziell mit 3:0 als Sieger vom Platz.
Unterdessen wurden die zwei weiteren abgebrochenen Begegnungen neu angesetzt: Die Spiele SG Brunslar/Wolfershausen – TuSpo Mengeringhausen sowie FSG Gudensberg – SG Neukirchen/Röllshausen finden nun am Mittwoch, 10. September, jeweils um 19:00 Uhr statt.