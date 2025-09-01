 2025-08-28T05:22:00.927Z

Allgemeines
– Foto: Thomas Rinke

Spielabbrüche entschieden

Schwalmstadt behält drei Punkte – in Brunslar und Gudensberg wird neu gespielt

Verlinkte Inhalte

Gruppenliga Kassel 1
Schwalmstadt
Melsunger FV
SG Neukirchen
Gudensberg

Das Gruppenliga Kassel 1 Spiel zwischen dem 1. FC Schwalmstadt und dem Melsunger FV 08 fand ein vorzeitiges Ende. Wegen starker Regenfälle und einbrechender Dunkelheit brach Schiedsrichter Yannik Pape die Partie in der 80. Minute beim Stand von 3:0 ab.

Der Hessische Fußball-Verband wertete das Ergebnis aus sportlichen Gründen mit dem Stand zum Zeitpunkt des Abbruchs. Damit geht der 1. FC Schwalmstadt offiziell mit 3:0 als Sieger vom Platz.

Mi., 27.08.2025, 18:15 Uhr
1. FC Schwalmstadt
1. FC SchwalmstadtSchwalmstadt
Melsunger FV 08
Melsunger FV 08Melsunger FV
3
0
§ Urteil

Unterdessen wurden die zwei weiteren abgebrochenen Begegnungen neu angesetzt: Die Spiele SG Brunslar/WolfershausenTuSpo Mengeringhausen sowie FSG GudensbergSG Neukirchen/Röllshausen finden nun am Mittwoch, 10. September, jeweils um 19:00 Uhr statt.

Mi., 10.09.2025, 19:00 Uhr
FSG Gudensberg
FSG GudensbergGudensberg
SG Neukirchen / Röllshausen
SG Neukirchen / RöllshausenSG Neukirchen
19:00live

Mi., 10.09.2025, 19:00 Uhr
SG Brunslar/Wolfershausen
SG Brunslar/WolfershausenSG Brunslar
TuSpo Mengeringhausen
TuSpo MengeringhausenTuSpo Mengeringhausen
19:00live

Aufrufe: 01.9.2025, 12:30 Uhr
Jan GundlachAutor