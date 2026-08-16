Spielabbruch zwischen Adler Osterfeld und RWO II, die Absteiger siegen

Bei Adler Osterfeld gab es einen Spielabbruch – Foto: Michael Werner

Kreisliga A Oberhausen & Bottrop: Der Fußball ist zurück in der A-Liga. Beide Bezirksliga-Absteiger konnten zum Auftakt einen Sieg einfahren. Die DJK Arminia Lirich siegte mit 4:2 gegen den Aufsteiger Fortuna Bottrop II, während die Sportfreunde Königshardt mit 5:2 gegen Glück-Auf Sterkrade gewannen. Das Duell zwischen RW Oberhausen II und dem SV Adler Osterfeld musste derweil abgebrochen werden. Das waren die Partien des ersten Spieltags:

Der Aufsteiger DJK Adler Oberhausen feierte einen 3:2-Erfolg über den SV Sarajevo Oberhausen. Anel Mlinarevic brachte die Gäste dabei per Distanzschuss in Führung (8.), ehe die Hausherren einen Strafstoß erhielten, den Birkan Bicer verwandelte (36.) Kurz vor dem Halbzeitpfiff erhöhte Ertunc Turan durch einen direkten Freistoßtreffer auf 2:1 aus Sicht der Hausherren(42.). Im zweiten Durchgang vergaben beide Teams Großchancen, bis die Gäste ebenfalls einen Elfmeter zugeschrieben bekamen und Alen Arnautovic diesen daraufhin verwandelte (67.). Lange sah es daraufhin nach einer Punkteteilung aus, ehe Ömer Ceylan in der zweiten Minute der Nachspielzeit zum 3:2-Sieg der Heimmannschaft einschob.

Torreich wurde es derweil in Sterkrade. Nach Treffern von Marvin Dipold (14.) und David Fojcik (19.) ging es mit einem 1:1-Remis in die Pause. Kurz nach Wiederbeginn stellte Marcel Felder auf 2:1 für den FC (48.), ehe Michael Samsin nur zwei Minuten später ausglich (50.). Dustin Peitsch vergab daraufhin einen Elfmeter auf Seiten der Gäste (56). Diese verpasste Chance sollte sich rächen, denn Dennis Stus (73.), Christopher Lange (76.) und Fojcik (85.) entschieden die Partie binnen zwölf Minuten. Lars van Gelder stellte in der 88. Minute noch auf 6:2, bevor Peitsch auf 3:6 verkürzen konnte (90.). Der FC Sterkrade feierte somit einen gelungen Auftakt gegen TB Oberhausen.

Die einzige Punkteteilung des Spieltags gab es beim BW Fuhlenbrock. Im Duell mit dem VfR Oberhausen brachte Cem Sakiz die Hausherren früh in Front (2.). Gino Schlipper glich danach für die Gäste aus (11.), ehe Niklas Balsliemke-Louven mit einem Doppelpack glänzte (42., 45.). Lange sah es im zweiten Durchgang nach einem Heimsieg der Blau-Weißen aus, bis Mohamed Ghazaly (86.) und Mirco Baumgarten für das 3:3 und somit für einen Punktgewinn des VfR sorgten.

Ein kurioses Spiel zwischen dem SV Adler Osterfeld und Aufsteiger RW Oberhausen II fand ein frühzeitiges Ende. Emmanuel Eme Jacob brachte die Hausherren in der 35. Minute in Führung, bevor er kurz vor dem Halbzeitpfiff mit einer roten Karte vom Platz flog (45.). Im zweiten Durchgang konnte Osterfeld in Unterzahl durch Tobias Hauner auf 2:0 stellen (51.), doch auch dieser Torschütze flog kurz darauf vom Platz (52.). Damit war jedoch noch nicht Schluss, denn Erdem Saglam sammelte in der 58. Minute den dritten Platzverweis auf Seiten der Hausherren. Nur kurze Zeit später wurde das Spiel abgebrochen.

Trotz eines 0:1-Rückstand, erzielt von Maurice Riesner (32.), konnte Absteiger DJK Arminia Lirich schlussendlich einen wichtigen Dreier feiern. Torjäger Andre Peters (42., 52.), Beny Miaka (53.) und Patrick Szovan (55.) stellten auf 4:1 für den Favoriten. Nico Zajontz konnte in der Schlussphase noch auf 2:4 aus Sicht von Fortuna Bottrop II verkürzen (83.), allerdings nichts mehr am Spielverlauf ändern.

Der FC Welheim drehte spät den Rückstand beim TSV Safakspor Oberhausen in einen Erfolg um. Mert Özsoy brachte die Heimmannschaft in Front (40.). Im zweiten Durchgang konnte der TSV lange die Null halten, bis der Auftritt von Izzet Avci kam. Der 27-Jährige markierte innerhalb von vier Minuten einen Doppelpack (75., 79.) und schoss sein Team somit in Führung. Den Deckel machte daraufhin Ibrahim Tug mit dem 3:1 drauf (90.).

Die Sportfreunde Königshardt feiertne einen gelungenen Auftakt. Bei Glück-Auf Sterkrade brachte Nils Martin die Gäste in Fornt (10.), ehe Denis Karic für die 2:0-Halbzeitführung sorgte (14.). Im zweiten Abschnitt verkürzte Nico Gabriele auf 1:2 (51.), bevor Joshua Eberth zunächst den alten Abstand wieder herstellte (55.) und daraufhin auch für das 4:1 sorgen konnte (64.). Arlind Hasani stellte noch auf 5:1 (74.), bevor Gabriele mit seinem zweiten Treffer des Tages für 2:5-Endstand sorgte (79.)

Die Tabellenführung nach dem ersten Spieltag eroberte der SC Buschhausen mit einem souveränen 6:0-Sieg beim BV Osterfeld. Joshua Tettesen Agougno (23., 48.), Kevin Menke (37.), Nat-Lemuel Aboagye (77.), Yevhenii Belmach (88.) und David Pop (90.) trafen beim 6:0-Kantersieg des SC.