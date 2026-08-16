Spielabbruch zwischen Adler Osterfeld und RWO II, die Absteiger siegen

Kreisliga A Oberhausen & Bottrop: Der Fußball ist zurück in der A-Liga. Beide Bezirksliga-Absteiger konnten zum Auftakt einen Sieg einfahren. Die DJK Arminia Lirich siegte mit 4:2 gegen den Aufsteiger Fortuna Bottrop II, während die Sportfreunde Königshardt mit 5:2 gegen Glück-Auf Sterkrade gewannen. Das Duell zwischen RW Oberhausen II und dem SV Adler Osterfeld musste derweil abgebrochen werden. Das waren die Partien des ersten Spieltags:
Der Aufsteiger DJK Adler Oberhausen feierte einen 3:2-Erfolg über den SV Sarajevo Oberhausen. Anel Mlinarevic brachte die Gäste dabei per Distanzschuss in Führung (8.), ehe die Hausherren einen Strafstoß erhielten, den Birkan Bicer verwandelte (36.) Kurz vor dem Halbzeitpfiff erhöhte Ertunc Turan durch einen direkten Freistoßtreffer auf 2:1 aus Sicht der Hausherren(42.). Im zweiten Durchgang vergaben beide Teams Großchancen, bis die Gäste ebenfalls einen Elfmeter zugeschrieben bekamen und Alen Arnautovic diesen daraufhin verwandelte (67.). Lange sah es daraufhin nach einer Punkteteilung aus, ehe Ömer Ceylan in der zweiten Minute der Nachspielzeit zum 3:2-Sieg der Heimmannschaft einschob.
Torreich wurde es derweil in Sterkrade. Nach Treffern von Marvin Dipold (14.) und David Fojcik (19.) ging es mit einem 1:1-Remis in die Pause. Kurz nach Wiederbeginn stellte Marcel Felder auf 2:1 für den FC (48.), ehe Michael Samsin nur zwei Minuten später ausglich (50.). Dustin Peitsch vergab daraufhin einen Elfmeter auf Seiten der Gäste (56). Diese verpasste Chance sollte sich rächen, denn Dennis Stus (73.), Christopher Lange (76.) und Fojcik (85.) entschieden die Partie binnen zwölf Minuten. Lars van Gelder stellte in der 88. Minute noch auf 6:2, bevor Peitsch auf 3:6 verkürzen konnte (90.). Der FC Sterkrade feierte somit einen gelungen Auftakt gegen TB Oberhausen.
Die einzige Punkteteilung des Spieltags gab es beim BW Fuhlenbrock. Im Duell mit dem VfR Oberhausen brachte Cem Sakiz die Hausherren früh in Front (2.). Gino Schlipper glich danach für die Gäste aus (11.), ehe Niklas Balsliemke-Louven mit einem Doppelpack glänzte (42., 45.). Lange sah es im zweiten Durchgang nach einem Heimsieg der Blau-Weißen aus, bis Mohamed Ghazaly (86.) und Mirco Baumgarten für das 3:3 und somit für einen Punktgewinn des VfR sorgten.
Ein kurioses Spiel zwischen dem SV Adler Osterfeld und Aufsteiger RW Oberhausen II fand ein frühzeitiges Ende. Emmanuel Eme Jacob brachte die Hausherren in der 35. Minute in Führung, bevor er kurz vor dem Halbzeitpfiff mit einer roten Karte vom Platz flog (45.). Im zweiten Durchgang konnte Osterfeld in Unterzahl durch Tobias Hauner auf 2:0 stellen (51.), doch auch dieser Torschütze flog kurz darauf vom Platz (52.). Damit war jedoch noch nicht Schluss, denn Erdem Saglam sammelte in der 58. Minute den dritten Platzverweis auf Seiten der Hausherren. Nur kurze Zeit später wurde das Spiel abgebrochen.
Trotz eines 0:1-Rückstand, erzielt von Maurice Riesner (32.), konnte Absteiger DJK Arminia Lirich schlussendlich einen wichtigen Dreier feiern. Torjäger Andre Peters (42., 52.), Beny Miaka (53.) und Patrick Szovan (55.) stellten auf 4:1 für den Favoriten. Nico Zajontz konnte in der Schlussphase noch auf 2:4 aus Sicht von Fortuna Bottrop II verkürzen (83.), allerdings nichts mehr am Spielverlauf ändern.
Der FC Welheim drehte spät den Rückstand beim TSV Safakspor Oberhausen in einen Erfolg um. Mert Özsoy brachte die Heimmannschaft in Front (40.). Im zweiten Durchgang konnte der TSV lange die Null halten, bis der Auftritt von Izzet Avci kam. Der 27-Jährige markierte innerhalb von vier Minuten einen Doppelpack (75., 79.) und schoss sein Team somit in Führung. Den Deckel machte daraufhin Ibrahim Tug mit dem 3:1 drauf (90.).
Die Sportfreunde Königshardt feiertne einen gelungenen Auftakt. Bei Glück-Auf Sterkrade brachte Nils Martin die Gäste in Fornt (10.), ehe Denis Karic für die 2:0-Halbzeitführung sorgte (14.). Im zweiten Abschnitt verkürzte Nico Gabriele auf 1:2 (51.), bevor Joshua Eberth zunächst den alten Abstand wieder herstellte (55.) und daraufhin auch für das 4:1 sorgen konnte (64.). Arlind Hasani stellte noch auf 5:1 (74.), bevor Gabriele mit seinem zweiten Treffer des Tages für 2:5-Endstand sorgte (79.)
Die Tabellenführung nach dem ersten Spieltag eroberte der SC Buschhausen mit einem souveränen 6:0-Sieg beim BV Osterfeld. Joshua Tettesen Agougno (23., 48.), Kevin Menke (37.), Nat-Lemuel Aboagye (77.), Yevhenii Belmach (88.) und David Pop (90.) trafen beim 6:0-Kantersieg des SC.
Den zweiten Platz hinter Buschhausen sicherte sich der 1. FC Hirschkamp. Abbas Jaafar (31.), Ali Al Hakim (31.) und ein doppelter Merdan Senyüz (34., 35.) sorgten schon zur Halbzeitpause für klare Verhältnisse. Zwar konnte Batuhan Cetinkaya im zweiten Abschnitt für die DJK Arminia Klosterhardt auf 1:4 verkürzen (63.), doch Jaafar stellte nur zwei Minuten später den alten Abstand und das 5:1-Endergebnis her.
Spieldaten:
Fortuna Bottrop II – DJK Arminia Lirich 1920 2:4
Fortuna Bottrop II: Tim Ombeck, Loris Cernuta, Joey Horn, Christian Bolz (61. Ercan Al), Rene Schmidt, Elias Rud, Luis Melwin Molitor, Ramon Langnickel, Robin Nordmann (31. Elias Bamba) (86. Anton Geraga), Maurice Riesner (86. Can Akdogan), Nico Zajontz - Trainer: Radoslaw Jankowski - Co-Trainer: Harry Chlupka
DJK Arminia Lirich 1920: Jonas Hartmann, Lesinat Eminence Miaka, Nils Beusing, Paul-Yannick Schumacher, Manuel Augenstein (81. Mike Leon van de Kolk), Patrick Szovan (75. Tim Danel), Tommy Groll, Beny Miaka (64. Nabil Hamkar), Yannick Schmitz, John Ebuka Meremikwu (73. Parwes Rehmani), Andre Peters (90. Justin Wälscher) - Trainer: Guido Contrino - Co-Trainer: Niklas Seeger
Schiedsrichter: Norbert Otto (Oberhausen) - Zuschauer: 40
Tore: 1:0 Maurice Riesner (32.), 1:1 Andre Peters (42.), 1:2 Andre Peters (52.), 1:3 Beny Miaka (53.), 1:4 Patrick Szovan (55.), 2:4 Nico Zajontz (83. Foulelfmeter)
Gelb-Rot: Jonas Hartmann (90./DJK Arminia Lirich 1920/Unsportlichkeit)
Rot: Joey Horn (90./Fortuna Bottrop II/Grobes Foulspiel)
DJK Adler Oberhausen – SV Sarajevo Oberhausen 3:2
DJK Adler Oberhausen: Dennis van Hüth (24. Orkun Oktay), Ömer Ceylan, Selman Aldemir (28. Ömer Yüksel), Mert Akyüz, Sercan Ali Tutkun (46. Abdul Afiz Tholley), Younes Boumoungar, Enes Biçer, Birkan Biçer, Ertunc Turan, Mikail Ocak, Burak Ocak (87. Semih Pelen) - Trainer: Murat Cebeci
SV Sarajevo Oberhausen: Burak Sen, Amar Kesetovic (66. Aid Turajlic), Eldin Kadic, Bahrudin Sahinovic, Selcuk Bilgin, Batuhan Aktas, Alen Arnautovic, Anel Mlinarevic, Ferid Dzanan, Deni Ziga, Anel Mujezinovic - Trainer: Nedim Kesetovic
Schiedsrichter: Max Zimmert - Zuschauer: 150
Tore: 0:1 Anel Mlinarevic (8.), 1:1 Birkan Biçer (36. Foulelfmeter), 2:1 Ertunc Turan (42.), 2:2 Alen Arnautovic (67. Handelfmeter), 3:2 Ömer Ceylan (90.+2)
FC Sterkrade 72 – TB Oberhausen 1889 6:3
FC Sterkrade 72: Mario Moser, Eduard Kress (82. Fil Brands), Kevin Enrico Wilkes, Gino Michelle Zadow, Ensar Yildiz, Lars van Gelder, Marcel Georg Felder (65. Dennis Stus), Maurice Hocke (46. Marvin Stanczyk), Pascal Zadow (70. Christopher Lange), Marcel Bambic (76. Julian Heise), David Fojcik - Trainer: Reiner Wichert
TB Oberhausen 1889: Patrick Grindel, David Münch, Prince Pieritz, Sebastian Maier, Julian Miguel Peitsch, Damian Jerome Peitsch, Mohamed Junior Coumbassa (43. Jan Lenzen), Eliezer Mazala (63. Hubert Pascal), Dustin Peitsch, Michael Samsin (63. Sven Bugla) - Trainer: Daniel Coers
Schiedsrichter: Güngör Gülmez - Zuschauer: 70
Tore: 0:1 Marvin Dipold (14.), 1:1 David Fojcik (19.), 2:1 Marcel Georg Felder (48.), 2:2 Michael Samsin (50.), 3:2 Dennis Stus (73.), 4:2 Christopher Lange (76.), 5:2 David Fojcik (85.), 6:2 Lars van Gelder (88.), 6:3 Dustin Peitsch (90.)
Besondere Vorkommnisse: Dustin Peitsch (TB Oberhausen 1889) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart (56.).
SV Adler Osterfeld – RW Oberhausen II 2:0
SV Adler Osterfeld: Kadir Demircan, Manuel Werner, Erdem Saglam, Abdul Basit Adibyar, Emmanuel Nwabuego, Tobias Hauner, Philipp Herrmann, Soufian El Hamouti, Abdelaziz Boukdir, Okan Demircan, Emmanuel Eme Jacob - Co-Trainer: Christian Kinowski - Trainer: Christoph Tapinos
RW Oberhausen II: Marcel Andrej Parak, Eren Canpolat, Dominik Krath, Lars Birlenbach, Justin Kapell, Alassane Laye Thiaw, Aaron Langen, Moritz Wegener, Giuliano Daniele Schyske - Trainer: Günter Abel
Schiedsrichter: Patrick Steinmann (Oberhausen) - Zuschauer: 60
Tore: 1:0 Emmanuel Eme Jacob (35.), 2:0 Tobias Hauner (51. Foulelfmeter)
Rot: Emmanuel Eme Jacob (45./SV Adler Osterfeld/)
Gelb-Rot: Tobias Hauner (52./SV Adler Osterfeld/)
Rot: Erdem Saglam (58./SV Adler Osterfeld/)
TSV Safakspor Oberhausen – FC Welheim 1:3
TSV Safakspor Oberhausen: Cihan Saracbasi, Said-Ihsan Akkaya, Emre Gülsen, Mert Özsoy, Yusuf Arslanbas, Seyyid-Muhammed Akkaya, Cüneyt Türk (79. Emre Erdogan), Eray Erol, Fatih Köktürk (70. Kerem Kadir Sengül), Efe Var (67. Talha Yamakli), Ferhat Cikotic (85. Mehmethan Celik) - Trainer: Tuncay Aksoy
FC Welheim: Robin Zander, Ali Riza Karakus (67. Justin Marvin Kolek), Hussein El-Dimassi, Daniel Galonska, Abd-Manaf Tchazodi, Ibrahim Tug, Izzet Avci, Özgür Erdogan (68. Onur Karakus), Hussein Aliu (63. Jason Jerome Schünke), Felix Mika Matheis, Julian Krasniqi (90. Reda Krenbeh) - Trainer: Ramazan Karakus
Schiedsrichter: Yannis Jira (Gladbeck) - Zuschauer: 30
Tore: 1:0 Mert Özsoy (40.), 1:1 Izzet Avci (75.), 1:2 Izzet Avci (79.), 1:3 Ibrahim Tug (90.)
BV Osterfeld 1919 – SC Buschhausen 1912 0:6
BV Osterfeld 1919: Okay Özkan (66. Sefa Bozca), Enes Can, Barkin Cömert, Semih Dzaferi, Xavier Meller, Tarkan Yürük (46. Selahattin Güner), Taner Alaz (46. Sinthujan Sivarupan), Mert-Turay Berberoglu (77. Soner Karakoc), Galed Mohamad - Trainer: Adem Saglam
SC Buschhausen 1912: Timo Dangeleit, Nils Bothe, Nico Lambertz, Nick Buchwald, Aras Nayyef Ausif, Emre Kuzdere (62. Nat-Lemuel Aboagye), Sadik Sahan, Julian Melzer (7. Paul Okon) (62. Amanuel Haile), Kevin Menke (73. Yevhenii Belmach), Joshua Tettesen Agougno (62. David Pop) - Trainer: Marcus Behnert
Schiedsrichter: Jose-Manuel Miguez Hernandez - Zuschauer: 52
Tore: 0:1 Joshua Tettesen Agougno (23.), 0:2 Kevin Menke (37.), 0:3 Joshua Tettesen Agougno (48.), 0:4 Nat-Lemuel Aboagye (77.), 0:5 Yevhenii Belmach (88.), 0:6 David Pop (90.)
1. FC Hirschkamp – DJK Arminia Klosterhardt II 5:1
1. FC Hirschkamp: Mirkan Sezgin, Enes Bayram, Berkay Miyanyedi, Danny-Marko Steinmetz, Gracjan Adamowicz, Sertan Erdogan (69. Aristote Tshiani), Jan Schmidt, Abbas Jaafar (82. Martin Tadic), Colin Onyeocha (57. Robin Aycicek), Ali Al Hakim, Merdan Senyüz (77. Fatih Bekmezci) - Co-Trainer: Erkan Basoglu - Trainer: Joussef Ramadan
DJK Arminia Klosterhardt II: Christopher Hübers, Yannick Wykrota, Dustin Kreul, Seyit Bostan, Batuhan Cetinkaya, Luca Hemmers, Simon Steinberg (63. Arda Sevinc), Jeremy Wehres, Phil Wolff, Okan Muzaffer Baydar (45. Marcel Wroblewski) - Trainer: Andreas Bovenz
Schiedsrichter: Robin Jason Blankenhagen (Radevormwald ) - Zuschauer: 125
Tore: 1:0 Abbas Jaafar (31.), 2:0 Ali Al Hakim (31.), 3:0 Merdan Senyüz (34.), 4:0 Merdan Senyüz (35.), 4:1 Batuhan Cetinkaya (63.), 5:1 Abbas Jaafar (65.)
Blau-Weiß Fuhlenbrock – VfR 08 Oberhausen 3:3
Blau-Weiß Fuhlenbrock: Robin Göbler, David Gajda, Cem Sakız, Kevin Loege (59. Daniel Dierkes), Justin Straßek, Joel Zander (85. Niko Politis), Fabian Böhnke (23. Florian Benthin), Lennart Espenhahn, Moritz Berndsen (70. Leon Griesdorn), Niklas Balsliemke-Louven (70. Tom Rene Nocon), Justin Montberg - Trainer: Adrian Reiß
VfR 08 Oberhausen: Marco Zaniecki, Levin Jubt, Rob Stebel (80. Nasif Omorou), Hendrik Ney, Mirco Baumgarten, Tim Schmidt, Julian Birkholz, Nick Blanke (90. Jannik Haferkamp), Mohamad Ghazaly, Mike Scholl (64. Adrian Kwiatkowski), Gino Schlipper - Trainer: Tim Blanke
Schiedsrichter: Andreas Lissok (Bottrop) - Zuschauer: 75
Tore: 1:0 Cem Sakız (2.), 1:1 Gino Schlipper (11.), 2:1 Niklas Balsliemke-Louven (42.), 3:1 Niklas Balsliemke-Louven (45.), 2:3 Mohamad Ghazaly (86.), 3:3 Mirco Baumgarten (88.)
Glück-Auf Sterkrade – Sportfreunde Königshardt 2:5
Glück-Auf Sterkrade: Maurice Groß, Andre-Maurice Ochmann (80. Ersid Rexhaj), Ardit Jashari (65. Sinan Incebacak), Patrick Martin Camposeo, Leon Alex Gustav Bialas, Benjamin Rüddel, Jorden Kleinallermann, Nevio Flore (55. Gabriel Pietzka), Danny Finn Hoffmann, Nico Gabriele, Marvin Beckmann (46. Louis Fabio Reichert) - Trainer: Toni Collura
Sportfreunde Königshardt: Luca Szovan, Nico Nachtigall, Dennis Schlenski, Denis Karic, Silas Baffour, Maurice Gardey, Nils Martin, Torben Wissen, Nurtekin Bulut, Joshua Eberth, Kevin Zülsdorf (63. Arlind Hasani) - Trainer: Kenan Hodzic
Schiedsrichter: Marcel Gruteser - Zuschauer: 80
Tore: 0:1 Nils Martin (10.), 0:2 Denis Karic (14.), 1:2 Nico Gabriele (51.), 1:3 Joshua Eberth (55.), 1:4 Joshua Eberth (64.), 1:5 Arlind Hasani (74.), 2:5 Nico Gabriele (79.)
Das sind die nächsten Spieltage:
2. Spieltag
Fr., 21.08.26 20:00 Uhr RW Oberhausen II - BW Fuhlenbr.
Sa., 22.08.26 17:45 Uhr VfR Oberha. - FC Sterk. 72
So., 23.08.26 13:15 Uhr Arm. Kloster II - Adler Oberh.
So., 23.08.26 15:00 Uhr SC Buschh. - GA Sterkrade
So., 23.08.26 15:00 Uhr TB O'hausen - Hirschkamp
So., 23.08.26 15:00 Uhr SV Sarajevo - BV Osterfeld
So., 23.08.26 15:15 Uhr FC Welheim - Fort Bottrop II
So., 23.08.26 15:30 Uhr Königshardt - Safakspor
So., 23.08.26 15:30 Uhr Arm. Lirich - SV Adler Os.
3. Spieltag
Fr., 28.08.26 19:30 Uhr Arm. Kloster II - TB O'hausen
Fr., 28.08.26 20:00 Uhr GA Sterkrade - SV Sarajevo
So., 30.08.26 13:00 Uhr Fort Bottrop II - Königshardt
So., 30.08.26 15:00 Uhr Adler Oberh. - BV Osterfeld
So., 30.08.26 15:00 Uhr FC Sterk. 72 - RW Oberhausen II
So., 30.08.26 15:00 Uhr SV Adler Os. - FC Welheim
So., 30.08.26 15:00 Uhr Safakspor - SC Buschh.
So., 30.08.26 15:00 Uhr Hirschkamp - VfR Oberha.
So., 30.08.26 15:15 Uhr BW Fuhlenbr. - Arm. Lirich