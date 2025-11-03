Spielabbruch weil Schiri umknickt, Donau feiert wichtigen Kellersieg

+ 12 weitere

+ 12 weitere

Ein Spieltag der Kontraste in der Bezirksliga Donau/Iller: Während der FV Asch-Sonderbuch mit einem knappen Auswärtssieg beim SV Jungingen Rang drei festigt, gelingt dem stark abstiegsbedrohten SW Donau ein überzeugender 3:0-Erfolg über den FC Burlafingen. Die TSG Ehingen schöpft nach einem 3:1-Sieg bei der SGM Senden-Ay wieder Hoffnung im Tabellenmittelfeld. Das Duell zwischen dem SV Westerheim und dem SV Eggingen wurde in der 67. Minute wegen einer Schiedsrichterverletzung abgebrochen.

In der 67. Minute war Schluss: Die Partie wurde abgebrochen, nachdem sich der Schiedsrichter verletzte.

Die TSG Ehingen setzte sich nach turbulenten 90 Minuten mit 3:1 bei der SGM Senden-Ay durch und kletterte auf Rang neun. Dominik Pikneev brachte die Gäste in der 28. Minute in Führung, ehe Abdullah Bozdogan (48.) für die Hausherren ausglich. Nach dem Platzverweis gegen Florjan Shala (74., Rot/TSG Ehingen) schien die Partie zu kippen, doch Mario Carriero (85.) und erneut Pikneev (90.+2) sorgten für den späten Auswärtssieg. Für Senden-Ay war es bereits die achte Niederlage, womit die SGM mit zwölf Punkten weiter im unteren Tabellendrittel verharrt.

Mit einer engagierten Vorstellung meldete sich SW Donau eindrucksvoll im Abstiegskampf zurück. Lukas Ottenbreit brachte seine Mannschaft in der 20. Minute in Führung, ehe Bruder Markus Ottenbreit kurz nach der Pause (48.) auf 2:0 erhöhte. Den Schlusspunkt setzte erneut Lukas Ottenbreit mit seinem zweiten Treffer in der 78. Minute. Bitter für den Aufsteiger aus Burlafingen: Mustafa Buyuk sah in der 67. Minute die Rote Karte. Während Donau nun ebenfalls neun Punkte auf dem Konto hat und etwas Boden gutmacht, bleibt Burlafingen nach der achten Saisonniederlage im Tabellenkeller stecken.

In einem zähen Ringen auf schwerem Geläuf setzte sich der FV Asch-Sonderbuch knapp mit 1:0 beim SV Jungingen durch. Den einzigen Treffer des Tages erzielte Tobias Wallisch in der 33. Minute per Foulelfmeter. Während Asch-Sonderbuch damit seine starke Auswärtsbilanz bestätigt und mit 23 Punkten den dritten Tabellenrang festigt, bleibt Jungingen nach der neunten Niederlage im zwölften Spiel im Tabellenkeller stecken. Die Gastgeber kämpften beherzt, fanden offensiv aber kaum Mittel gegen die kompakte Defensive des Aufstiegsaspiranten.

Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.

Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login

_________________________________________________________________________________________________