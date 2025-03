Spielabbruch: Versbachtal und Caldern sind beide Verlierer

Marburg-Biedenkopf. Das am 30. November letzten Jahres abgebrochene Spiel der Fußball-Kreisoberliga Nord zwischen der SG Versbachtal und dem TSV Caldern kommt voraussichtlich beide Vereine teuer zu stehen. Das HFV-Sportgericht unter Vorsitz von Dr. Stephan Dittl kam in seiner mehr als vierstündigen Verhandlung am Dienstagabend in Grünberg zu der Überzeugung, dass der Abbruch beidseits verschuldet ist, da beide Teams das Stopp-Konzept zur Deeskalation nicht beachtet haben. In der Folge wird das Spiel für beide um den Klassenerhalt kämpfenden Mannschaften mit 0:3 Toren als verloren gewertet.