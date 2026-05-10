Spielabbruch: Verhindern Wattenscheider Fans den eigenen Aufstieg? Wieder mal Böllerwürfe aus der Wattenscheider Fanszene von red · Heute, 17:55 Uhr · 0 Leser

Der Wattenscheider Fanblock beim Hinspiel gegen Schermbeck. – Foto: Maik Matheus | SGW09

Beim Auswärtsspiel in Ahlen hatte die SG Wattenscheid 09 noch Glück, dass der Böllerwurf aus dem eigenen Fanblock keine Konsequenzen hatte. Das Spiel wurde fortgesetzt und erst nach einem Ahlener Böllerwurf abgebrochen, so dass die SG den 3:1-Auswärtssieg und die drei Punkte am Grünen Tisch behalten durfte. Ob dies auch beim heutigen Auswärtsspiel in Schermbeck passieren wird, erscheint mehr als fraglich. Wattenscheid führte in der Nachspielzeit in Überzahl mit 3:2, als Schiedsrichter Ben Gödde die Partie nach Böllerwürfen aus der Wattenscheider Fanszene abbrach.

Die Lokalpresse "WAZ" berichtet, dass zwei Schermbecker Spieler nach den Böllerwürfen offenbar verletzt auf dem Feld lagen. Kingsley Marcinek hatte nach Aussage von Trainer Engin Yavuzaslan einen Schockzustand und wurde mit einem Rettungswagen abgeholt. Von Wattenscheider Seite gibt es Vorwürfe, dass Schermbecks Coach Yavuzaslan seine Spieler dazu aufgefordert habe, sich auf den Boden zu setzen, um einen Abbruch zu erzwingen. Die beiden verletzten Spieler seien zu weit weg von den Böllern gewesen, um davon verletzt zu sein.