Spielabbruch und Torfestivals in Kreisliga A

Das sind die nächsten Spieltage

5. Spieltag

Fr., 12.09.25 20:00 Uhr SV Duissern - DSC Preußen

Sa., 13.09.25 18:00 Uhr SC Croatia Mülheim - Fatihspor Mülheim

So., 14.09.25 12:30 Uhr Duisburger SV 1900 II - FC Taxi Duisburg

So., 14.09.25 15:00 Uhr TSV Heimaterde Mülheim - Duisburger FV 08 II

So., 14.09.25 15:00 Uhr SG Duisburg-Süd 98/20 - Viktoria Buchholz II

So., 14.09.25 15:00 Uhr TuS Mündelheim - SV Heißen

So., 14.09.25 15:30 Uhr ETuS Bissingheim - TuSpo Saarn 1908

So., 14.09.25 15:30 Uhr SV Rot-Weiss Mülheim - Mülheimer SV 07 II



6. Spieltag

Fr., 19.09.25 20:00 Uhr DSC Preußen - Duisburger SV 1900 II

So., 21.09.25 13:00 Uhr Duisburger FV 08 II - ETuS Bissingheim

So., 21.09.25 15:00 Uhr FC Taxi Duisburg - TuS Mündelheim

So., 21.09.25 15:00 Uhr Fatihspor Mülheim - SG Duisburg-Süd 98/20

So., 21.09.25 15:30 Uhr Viktoria Buchholz II - SV Duissern

So., 21.09.25 15:30 Uhr SV Heißen - SV Rot-Weiss Mülheim

So., 21.09.25 15:30 Uhr Mülheimer SV 07 II - TSV Heimaterde Mülheim

Di., 23.09.25 19:30 Uhr TuSpo Saarn 1908 - SC Croatia Mülheim

So lief Spieltag 4 in der Gruppe 2

Aufsteiger SC Gelb-Weiß Hamborn hat die Tabellenführung in der Gruppe 2 übernommen. Auch das vierte Saisonspiel entschieden die Hamborner für sich und behielten damit ihre Weiße Weste. Auswärts bei Wacker Dinslaken brachte ein Doppelpack von Muhammet Güven in der Schlussphase der Partie die Entscheidung (72./89.). Der bisher noch ungeschlagene Meisterschaftsfavorit, FSV Duisburg, kassierte derweil beim 0:2 gegen den TV Jahn Hiesfeld die erste Niederlage der Spielzeit.

Einen echten Krimi lieferten sich derweil RWS Lohberg und die DJK Vierlinden, bei dem zwei Akteure besonders hervorstachen. Lohbergs Necati Güclü traf vierfach, Vierlindens Brendon Spazier trug sich gleich fünffach als Torschütze in den Spielberichtsbogen ein., sodass am Ende ein knapper 6:5-Erfolg für die DJK stand - ohne Elfmeterschießen wohlgemerkt. Kein Ende fand derweil die Begegnung zwischen dem SV Heißen II und Eintracht Walsum. Nach der Pause heizte sich die Stimmung nach einem bis dato fairen Spiel immer weiter auf. Ein strittiger Platzverweis und eine Rote Karte aufgrund einer Beleidigung sorgten für die vermeintliche Eskalation. "Der Schiedsrichter hat beide Teams zurück in ihren Strafraum geschickt und daran haben sich nach meiner Wahrnehmung auch beide gehalten", sagte Benjamin Bimmler, Spieler der Mülheimer und selbst vom Platz geflogen, gegenüber der WAZ. Im Spielbericht liest es sich so, als habe sich der Unparteiische bedroht gefühlt, Bimmler bestreitet das. Wie es mit dem Spiel weitergeht, entscheidet nun das Sportgericht.