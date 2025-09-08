Spielabbruch und Torfestivals in Kreisliga A

Mit nur drei Punkten aus den ersten vier Spielen ist der Bezirksliga-Absteiger TSV Bruckhausen denkbar schlecht in die neue Spielzeit gestartet. Am Freitagabend gab es im Kellerduell gegen den SV Hamborn 1890 wieder nur eine Punkteteilung. Am Sonntag wurde es dann besonders torreich und es gab auch den ersten Spielabbruch der Saison zu verzeichnen.
Mit Fatihspor Mülheim und TuSpo Saarn gelang es am Sonntag gleich zwei Mannschaften, zweistellig zu gewinnen. Fatihspor schlug den ETuS Bissingheim mit 11:0, Saarn setzte sich bei der Zweitvertretung des Duisburger FV 08 mit 10:1 durch. Besonders Anil Yildirim von Fatihspor konnte sich hier mit sieben Torerfolgen auszeichnen. Für Saarn traf Jannis Stedter vierfach, ein Hattrick gelang Arhan Yusuf Ilkbahar innerhalb von nur vier Minuten. Erst zur 70 Minute eingewechselt brachte er nochmal ordentlich Schwung in die Offensive (78./80./82.). Saarn übernahm mit dem Kantersieg die Tabellenführung, gefolgt von der TuS Mündelheim, die sich mit 3:1 beim Mülheimer SV II durchsetzte.
Auf dem dritten Rang steht der SV Duissern, der sich im Spitzenspiel beim FC Taxi Duisburg klar mit 4:0 durchsetzen konnte. Hakan Yildirim erzielte bereits in der dritten Spielminute die Führung, Marvin Ellmann legte einen Dreierpack nach und sicherte so den Erfolg (29./87./90.). Als viertes Team mit zehn Punkten und damit im Klassement ganz oben, reiht sich der SC Croatia Mülheim ein. Tore von Eray Barut (32.) sowie Wilson Moreira Lima Gaspar (90.+8) sicherten den 2:0-Auswärtssieg bei Viktoria Buchholz II.
Aufsteiger SC Gelb-Weiß Hamborn hat die Tabellenführung in der Gruppe 2 übernommen. Auch das vierte Saisonspiel entschieden die Hamborner für sich und behielten damit ihre Weiße Weste. Auswärts bei Wacker Dinslaken brachte ein Doppelpack von Muhammet Güven in der Schlussphase der Partie die Entscheidung (72./89.). Der bisher noch ungeschlagene Meisterschaftsfavorit, FSV Duisburg, kassierte derweil beim 0:2 gegen den TV Jahn Hiesfeld die erste Niederlage der Spielzeit.
Einen echten Krimi lieferten sich derweil RWS Lohberg und die DJK Vierlinden, bei dem zwei Akteure besonders hervorstachen. Lohbergs Necati Güclü traf vierfach, Vierlindens Brendon Spazier trug sich gleich fünffach als Torschütze in den Spielberichtsbogen ein., sodass am Ende ein knapper 6:5-Erfolg für die DJK stand - ohne Elfmeterschießen wohlgemerkt. Kein Ende fand derweil die Begegnung zwischen dem SV Heißen II und Eintracht Walsum. Nach der Pause heizte sich die Stimmung nach einem bis dato fairen Spiel immer weiter auf. Ein strittiger Platzverweis und eine Rote Karte aufgrund einer Beleidigung sorgten für die vermeintliche Eskalation. "Der Schiedsrichter hat beide Teams zurück in ihren Strafraum geschickt und daran haben sich nach meiner Wahrnehmung auch beide gehalten", sagte Benjamin Bimmler, Spieler der Mülheimer und selbst vom Platz geflogen, gegenüber der WAZ. Im Spielbericht liest es sich so, als habe sich der Unparteiische bedroht gefühlt, Bimmler bestreitet das. Wie es mit dem Spiel weitergeht, entscheidet nun das Sportgericht.
