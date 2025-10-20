Spielabbruch überschattet Hondelager Heimspiel

Das Heimspiel des MTV Hondelage gegen den FC Wenden wurde am Sonntag beim Stand von 1:0 in der 60. Minute abgebrochen. Grund war eine schwere Verletzung eines Wendener Spielers, der nach einem Zweikampf mit einem Hondelager Akteur einen offenen Unterschenkelbruch erlitt.

„Ein Spieler von mir geht in den Zweikampf mit der Grätsche, foult den Wendener Spieler, aber unabsichtlich – es war ein ganz normales Foul eigentlich“, schilderte MTV-Trainer Rafael Schindzielorz den Hergang. „Der Wendener Spieler hat dann sehr laut geschrien und große Schmerzen gehabt. Dann hat sich herausgestellt, dass er wohl einen Unterschenkelbruch mit einer offenen Wunde hatte.“

Unmittelbar nach dem Vorfall wurde der Notruf alarmiert. Neben einem Krankenwagen kam auch ein Rettungshubschrauber zum Einsatz, der direkt auf dem Platz landete. „Der Spieler wurde erst fast eine Stunde nach seiner Verletzung abtransportiert, und dann ist der Fußball ein bisschen in den Hintergrund geraten“, so Schindzielorz weiter.

Während der langen Unterbrechung sprachen sich beide Mannschaften sowie Schiedsrichter und Offizielle ab. „Ich bin zu den Wendener Verantwortlichen und dem Schiedsrichter gegangen und habe trotz 1:0-Führung gefragt, ob wir das Spiel abbrechen können oder ob sie das wollen. Ich habe es ihnen freigestellt – darauf haben wir uns geeinigt, dass das Spiel abgebrochen wird“, erklärte der Hondelager Coach.

Torben Thran, Abteilungsleiter des Herrenbereichs beim FC Wenden: "Aktuell kann ich noch keine Diagnose nennen. Nick informierte uns, dass es ihm den Umständen entsprechend gut geht. Er muss die Ergebnisse des MRTs abwarten. Das Foul war hart, niemand möchte Absicht unterstellen, aber ein gewisses Risiko wurde in Kauf genommen.

Mein Dank gilt dennoch dem Hondelager Trainer, der kurze Zeit später auf uns zukam und den Abbruch angeboten hat."

Zum Zeitpunkt des Abbruchs führte der MTV mit 1:0. Über die Wertung der Partie wird das Sportgericht des NFV-Kreisverbandes entscheiden.

In der Tabelle bleibt der MTV Hondelage trotz des Spielabbruchs auf Rang drei mit 19 Punkten aus zehn Spielen, punktgleich mit dem FC Heeseberg, BSC Acosta II und TSV Germania Lamme. An der Spitze steht weiterhin der Lehndorfer TSV mit 27 Punkten, gefolgt vom TSV Wendezelle (25 Punkte).

Der sportliche Teil des Tages geriet durch die Verletzung aber vollständig in den Hintergrund. Beide Vereine zeigten in dieser Ausnahmesituation vorbildliches Verhalten.