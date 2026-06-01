 2026-05-29T11:52:36.002Z

Allgemeines

Spielabbruch, TB Ruit gewinnt 6:5, Bempflingen top, Deggingen glänzt

Was war in den Staffeln der Kreisliga A im Bezirk Neckar/Fils los?

von red · Heute, 07:45 Uhr · 0 Leser
Foto: TSV Neckartailfingen
Foto: TSV Neckartailfingen

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Catania Kirc

In den Staffeln der Kreisliga A des Bezirks Neckar/Fils war einiges geboten. Hier gibt es den ausführlichen Rückblick und den Service für jede Staffel.

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Kreisliga A1:

TSV Deizisau – TSV Wernau 3:0

Vor 100 Zuschauern feierte der TSV Deizisau einen souveränen Heimsieg gegen den TSV Wernau. Dennis Köber brachte die Gastgeber bereits in der neunten Minute in Führung. Für die Gäste wurde die Aufgabe noch schwieriger, als Dennis Lang in der 38. Minute die Rote Karte sah. Kurz vor der Pause erhöhte Daniel Schmidt auf 2:0 (45.). Direkt nach Wiederbeginn sorgte Marian Hafner per Foulelfmeter für den 3:0-Endstand (47.).

TV Unterboihingen – SC Altbach 1:1

Der TV Unterboihingen musste sich gegen den SC Altbach mit einem späten Unentschieden begnügen. Migel Horeth brachte die Gastgeber in der 78. Minute in Führung und lange sah alles nach einem Heimsieg aus. In der Nachspielzeit erhielt Altbach jedoch noch einen Foulelfmeter, den Emre Yildirim zum 1:1-Endstand verwandelte (90.+5).

VfB Oberesslingen/Zell – VfB Reichenbach/Fils 1:1

Zwischen dem VfB Oberesslingen/Zell und dem VfB Reichenbach/Fils gab es keinen Sieger. Charalampos Kiouptsidis brachte die Gäste in der 38. Minute per Foulelfmeter in Führung. Die Gastgeber drängten nach der Pause auf den Ausgleich und wurden in der 77. Minute belohnt, als Okan Turp zum 1:1-Endstand traf.

ASV Aichwald – TSV Wendlingen 5:3

Der ASV Aichwald setzte sich in einer torreichen Partie mit 5:3 gegen den TSV Wendlingen durch. Die Gäste gingen durch einen Handelfmeter von Cosimo Attorre früh in Führung (3.), doch Luca Richter glich aus (12.). Nach dem erneuten Wendlinger Führungstreffer durch Colin Binder (23.) antwortete Richter nur zwei Minuten später mit dem 2:2 (25.). Samir Benrachid brachte Aichwald noch vor der Pause erstmals in Führung (34.). Christoph Seifried erhöhte im zweiten Durchgang auf 4:2 (72.), ehe Felix Alt den Anschluss herstellte (80.). Die Entscheidung fiel praktisch im Gegenzug durch Ilir Mehmeti zum 5:3 (81.).

FV Spfr Neuhausen II – FV Plochingen II 3:2

Der FV Spfr Neuhausen II gewann ein abwechslungsreiches Spiel gegen den FV Plochingen II. Eric Tambe Ayuk eröffnete den Torreigen in der 33. Minute. Nur eine Minute später erhöhte Philipp Weber auf 2:0. Markus Penzkofer brachte die Gäste mit dem Anschlusstreffer zurück ins Spiel (39.), doch Weber stellte noch vor der Pause den alten Abstand wieder her (40.). In der Nachspielzeit gelang Penzkofer zwar noch das 2:3 (90.+2), für einen Punktgewinn reichte es jedoch nicht mehr.

TSV Notzingen – TV Hochdorf 7:2

Der TSV Notzingen feierte einen Kantersieg gegen den TV Hochdorf. Überragender Akteur war Marian Ropertz, der gleich sechs Treffer erzielte. Nach seinem frühen Führungstor (3.) glich Manuel Unger zunächst aus (13.), doch Ropertz antwortete mit weiteren Treffern in der 15., 27., 50., 65. und 75. Minute. Laurenz Semler steuerte zwischenzeitlich das 4:1 bei (32.). Haris Banu erzielte per Foulelfmeter den zweiten Treffer für Hochdorf (79.), konnte die deutliche Niederlage aber nicht verhindern.

TB Ruit – SG Eintracht Sirnau 6:5

Die Zuschauer sahen ein spektakuläres Offensivspiel mit elf Treffern. TB Ruit erspielte sich durch Tore von Hariz Dzaferi (14., 45.), Jannik Ehrmeier (19.) und Andreas Böhm (42.) eine komfortable 4:1-Führung zur Pause. Nach dem Seitenwechsel kämpfte sich die SG Eintracht Sirnau mehrfach zurück. Chris Johannes Ahlfeld traf insgesamt viermal (33., 69., 84., 90.+4), zudem war Jonas Weißenborn erfolgreich (67.). Aufseiten von Ruit sorgten Luis Steininger (77.) und Dirk Schimmele per Foulelfmeter in der Nachspielzeit (90.+1) für weitere Treffer. Am Ende retteten die Gastgeber einen knappen 6:5-Erfolg über die Zeit.

TV Nellingen – TSG Esslingen abgebrochen

Die Partie wurde abgebrochen. Nähere Infos dazu gibt es hier.

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Kreisliga A2:

FV 09 Nürtingen – TSV Neckartailfingen 2:5

Der TSV Neckartailfingen setzte sich beim FV 09 Nürtingen durch. Lars Zink brachte die Gäste kurz vor der Pause in Führung (41.), ehe Florian Schwierz direkt nach Wiederbeginn auf 2:0 erhöhte (46.). Eymen Gündogdu verkürzte in der 55. Minute, doch Schwierz stellte den Zwei-Tore-Vorsprung erneut her (67.). Nach dem Anschlusstreffer von Iurii Kotiukov (73.) antwortete Neckartailfingen praktisch im Gegenzug durch Lars Zink zum 4:2 (74.). Kevin Lake sorgte in der Schlussminute für den 5:2-Endstand (90.).

TV Neidlingen – TSV Oberensingen II 1:2

Der TSV Oberensingen II sicherte sich in letzter Minute drei Punkte beim TV Neidlingen. Nico Schmid brachte die Gäste bereits in der 13. Minute in Führung. Nils Faustmann gelang nach einer halben Stunde der Ausgleich für die Gastgeber (30.). Lange Zeit deutete alles auf eine Punkteteilung hin, ehe Jeremy Joe Allgeyer in der Nachspielzeit den umjubelten Siegtreffer für Oberensingen erzielte (90.+4).

VfB Neuffen – TSV Harthausen 3:3

Der VfB Neuffen und der TSV Harthausen trennten sich nach einer abwechslungsreichen Partie mit einem Unentschieden. Tizian Rossricker brachte die Gäste früh in Führung (2.), doch ein Eigentor von Kai Buckenberger bedeutete den Ausgleich (31.). Stephan Rothweiler (40.) und Tim Sternemann (70.) drehten die Begegnung zugunsten der Gastgeber. Harthausen gab jedoch nicht auf und kam durch Florent Vogt (82.) wieder heran. Ein Eigentor von Jona Schüttler in der 85. Minute bescherte den Gästen schließlich noch das 3:3.

TSV Linsenhofen – TSV Altdorf 2:2

Zwischen dem TSV Linsenhofen und dem TSV Altdorf gab es keinen Sieger. Ibo Tuncbilek brachte die Gastgeber in der 17. Minute in Führung. Nach dem Seitenwechsel drehte Marlon Kaiser die Partie mit einem Doppelpack zunächst zugunsten der Gäste (57., 84.). Die Antwort der Gastgeber folgte jedoch kurz vor Schluss, als Osman Cobankara in der 88. Minute den Treffer zum 2:2-Endstand erzielte.

SGM Höllbach – SG Erkenbrechtsweiler-Hochwang 1:0

Die SGM Höllbach gewann eine umkämpfte Begegnung knapp mit 1:0. Bereits in der 30. Minute vergab Marius Funk die große Chance zur Führung, als er mit einem Foulelfmeter an Torwart Gunnar Hekel scheiterte. Kurz vor dem Halbzeitpfiff machte es Funk jedoch besser und erzielte in der achten Minute der Nachspielzeit das entscheidende Tor zum Heimsieg (45.+8).

TV Bempflingen – SGM Owen Unterlenningen 5:1

Der TV Bempflingen feierte einen deutlichen Heimsieg gegen die SGM Owen Unterlenningen. Tobias Veit brachte die Gastgeber in der 29. Minute in Führung. Nach der Pause erhöhten Jonathan Baun (50.) und Tom Brodbeck (70.) auf 3:0. Kevin Rieke gelang zwar der Anschlusstreffer für die Gäste (77.), doch David Wetzel sorgte mit einem späten Doppelpack für klare Verhältnisse und stellte den 5:1-Endstand her (85., 88.).

FC Kirchheim/Teck – TSV Grafenberg 2:1

Vor 50 Zuschauern setzte sich der FC Kirchheim/Teck knapp gegen den TSV Grafenberg durch. Jason Owusu brachte die Gastgeber bereits in der neunten Minute in Führung. Frieder Geiger glich wenig später für die Gäste aus (17.). Im zweiten Durchgang erzielte David Malbasic in der 61. Minute den entscheidenden Treffer zum 2:1-Heimsieg.

AC Catania Kirchheim – SF Dettingen/Teck 5:2

AC Catania Kirchheim gewann gegen die SF Dettingen/Teck deutlich mit 5:2. Vincenzo Gianluca Palmieri eröffnete den Torreigen bereits in der 10. Minute. Anschließend übernahm Santiago Potenza die Hauptrolle und erzielte einen Hattrick innerhalb einer Halbzeit (18., 31., 44.). Furkan Aksan erhöhte nach dem Seitenwechsel auf 5:0 (70.). In der Schlussphase betrieben Yannick Frick (75.) und Gabriel Müller (90.+2) noch Ergebniskosmetik für die Gäste.

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Kreisliga A3:

TSGV Albershausen – FTSV Kuchen 2:2

Vor 33 Zuschauern trennten sich der TSGV Albershausen und der FTSV Kuchen mit einem späten Unentschieden. Johannes Zaremba brachte die Gäste in der 21. Minute in Führung, doch Jonas Roffeis glich nur zwei Minuten später aus (23.). Pavo Ticic drehte die Partie wenig später zugunsten der Gastgeber (27.). Lange Zeit sah Albershausen wie der Sieger aus, ehe Kuchen in der fünften Minute der Nachspielzeit noch zum 2:2 ausglich (90.+5).

KSG Eislingen – SSV Göppingen 4:1

Die KSG Eislingen erwischte gegen den SSV Göppingen einen Traumstart. Sandro Delic traf bereits nach einer Minute zur Führung. Samil Gün erhöhte per Foulelfmeter auf 2:0 (37.), ehe Johannes Kör nur eine Minute später das dritte Tor nachlegte (38.). Direkt nach der Pause sorgte Delic mit seinem zweiten Treffer für das 4:0 (49.). Simon Bulaman gelang per Foulelfmeter lediglich noch der Ehrentreffer für die Gäste (72.).

SG Jebenhausen/Bezgenriet 09 – SV Croatia 2012 Geislingen 4:1

Vor 120 Zuschauern setzte sich die SG Jebenhausen/Bezgenriet 09 deutlich gegen den SV Croatia 2012 Geislingen durch. Marc Hartmann brachte die Gastgeber mit einem Doppelpack innerhalb von vier Minuten auf die Siegerstraße (32., 36.). Nach der Pause erhöhte Marco Zimmermann auf 3:0 (53.). Robert Kljajić verkürzte zwar für die Gäste (74.), doch Julian Rittel stellte in der 83. Minute den klaren 4:1-Endstand her.

TSV Ottenbach – SV Ebersbach/Fils II 3:2

Der TSV Ottenbach sicherte sich einen Heimsieg gegen die SV Ebersbach/Fils II. Marius Raindl brachte die Gastgeber früh in Führung (13.). Nach dem Seitenwechsel erhöhten Fabrizio Di Liberto (55.) und erneut Raindl (57.) auf 3:0. Die Gäste gaben sich jedoch nicht geschlagen und verkürzten durch Nick Sihler in der 76. Minute. Kurz vor Schluss fiel noch das 3:2 (89.), doch Ottenbach brachte den knappen Vorsprung über die Zeit.

TV Deggingen – TSV Wäschenbeuren 6:1

Der TV Deggingen feierte einen überzeugenden Heimsieg gegen den TSV Wäschenbeuren. Matthis Weis eröffnete den Torreigen bereits in der fünften Minute. Jan Grill erhöhte per Foulelfmeter auf 2:0 (17.), ehe Julian Maurer noch vor der Pause das dritte Tor erzielte (29.). Auch nach dem Seitenwechsel blieben die Gastgeber dominant. Dominik Dzirson (57.), Maxim Sennhenn (65.) und erneut Jan Grill (70.) schraubten das Ergebnis auf 6:0. Lucas Außerlechner gelang in der 82. Minute noch der Ehrentreffer für die Gäste.

SC Uhingen – SG Bad Überkingen/SSV Hausen 1:4

Die SG Bad Überkingen/SSV Hausen gewann beim SC Uhingen deutlich mit 4:1. Sascha Reinhard brachte die Gäste in der 25. Minute in Führung. Nach dem Seitenwechsel erhöhte Musa Coskun auf 2:0 (65.). Max Renn sorgte mit dem Anschlusstreffer noch einmal für Hoffnung bei den Gastgebern (68.), doch Coskun mit seinem zweiten Treffer (75.) und Dennis Kock in der Schlussminute (90.) machten den Auswärtssieg perfekt.

TSV Eschenbach – VfR Süßen 6:1

Der TSV Eschenbach setzte sich gegen den VfR Süßen klar mit 6:1 durch.

TV Altenstadt – 1. FC Rechberghausen 1:1

Der TV Altenstadt rettete gegen den 1. FC Rechberghausen in einer außergewöhnlich langen Nachspielzeit noch einen Punkt. Denny Fuchs brachte die Gäste kurz vor der Pause in Führung (45.). Nach der Gelb-Roten Karte gegen Lukas Voss musste Rechberghausen ab der 60. Minute in Unterzahl spielen. Die Gastgeber drängten anschließend auf den Ausgleich und wurden tief in der Nachspielzeit belohnt, als ein Eigentor von Niklas Windelband zum 1:1-Endstand führte (90.+28).

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