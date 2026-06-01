Spielabbruch, TB Ruit gewinnt 6:5, Bempflingen top, Deggingen glänzt

Kreisliga A1:

TSV Deizisau – TSV Wernau 3:0

Vor 100 Zuschauern feierte der TSV Deizisau einen souveränen Heimsieg gegen den TSV Wernau. Dennis Köber brachte die Gastgeber bereits in der neunten Minute in Führung. Für die Gäste wurde die Aufgabe noch schwieriger, als Dennis Lang in der 38. Minute die Rote Karte sah. Kurz vor der Pause erhöhte Daniel Schmidt auf 2:0 (45.). Direkt nach Wiederbeginn sorgte Marian Hafner per Foulelfmeter für den 3:0-Endstand (47.).

TV Unterboihingen – SC Altbach 1:1

Der TV Unterboihingen musste sich gegen den SC Altbach mit einem späten Unentschieden begnügen. Migel Horeth brachte die Gastgeber in der 78. Minute in Führung und lange sah alles nach einem Heimsieg aus. In der Nachspielzeit erhielt Altbach jedoch noch einen Foulelfmeter, den Emre Yildirim zum 1:1-Endstand verwandelte (90.+5).

VfB Oberesslingen/Zell – VfB Reichenbach/Fils 1:1

Zwischen dem VfB Oberesslingen/Zell und dem VfB Reichenbach/Fils gab es keinen Sieger. Charalampos Kiouptsidis brachte die Gäste in der 38. Minute per Foulelfmeter in Führung. Die Gastgeber drängten nach der Pause auf den Ausgleich und wurden in der 77. Minute belohnt, als Okan Turp zum 1:1-Endstand traf.

ASV Aichwald – TSV Wendlingen 5:3

Der ASV Aichwald setzte sich in einer torreichen Partie mit 5:3 gegen den TSV Wendlingen durch. Die Gäste gingen durch einen Handelfmeter von Cosimo Attorre früh in Führung (3.), doch Luca Richter glich aus (12.). Nach dem erneuten Wendlinger Führungstreffer durch Colin Binder (23.) antwortete Richter nur zwei Minuten später mit dem 2:2 (25.). Samir Benrachid brachte Aichwald noch vor der Pause erstmals in Führung (34.). Christoph Seifried erhöhte im zweiten Durchgang auf 4:2 (72.), ehe Felix Alt den Anschluss herstellte (80.). Die Entscheidung fiel praktisch im Gegenzug durch Ilir Mehmeti zum 5:3 (81.).

FV Spfr Neuhausen II – FV Plochingen II 3:2

Der FV Spfr Neuhausen II gewann ein abwechslungsreiches Spiel gegen den FV Plochingen II. Eric Tambe Ayuk eröffnete den Torreigen in der 33. Minute. Nur eine Minute später erhöhte Philipp Weber auf 2:0. Markus Penzkofer brachte die Gäste mit dem Anschlusstreffer zurück ins Spiel (39.), doch Weber stellte noch vor der Pause den alten Abstand wieder her (40.). In der Nachspielzeit gelang Penzkofer zwar noch das 2:3 (90.+2), für einen Punktgewinn reichte es jedoch nicht mehr.

TSV Notzingen – TV Hochdorf 7:2

Der TSV Notzingen feierte einen Kantersieg gegen den TV Hochdorf. Überragender Akteur war Marian Ropertz, der gleich sechs Treffer erzielte. Nach seinem frühen Führungstor (3.) glich Manuel Unger zunächst aus (13.), doch Ropertz antwortete mit weiteren Treffern in der 15., 27., 50., 65. und 75. Minute. Laurenz Semler steuerte zwischenzeitlich das 4:1 bei (32.). Haris Banu erzielte per Foulelfmeter den zweiten Treffer für Hochdorf (79.), konnte die deutliche Niederlage aber nicht verhindern.

TB Ruit – SG Eintracht Sirnau 6:5

Die Zuschauer sahen ein spektakuläres Offensivspiel mit elf Treffern. TB Ruit erspielte sich durch Tore von Hariz Dzaferi (14., 45.), Jannik Ehrmeier (19.) und Andreas Böhm (42.) eine komfortable 4:1-Führung zur Pause. Nach dem Seitenwechsel kämpfte sich die SG Eintracht Sirnau mehrfach zurück. Chris Johannes Ahlfeld traf insgesamt viermal (33., 69., 84., 90.+4), zudem war Jonas Weißenborn erfolgreich (67.). Aufseiten von Ruit sorgten Luis Steininger (77.) und Dirk Schimmele per Foulelfmeter in der Nachspielzeit (90.+1) für weitere Treffer. Am Ende retteten die Gastgeber einen knappen 6:5-Erfolg über die Zeit.

TV Nellingen – TSG Esslingen abgebrochen

Die Partie wurde abgebrochen. Nähere Infos dazu gibt es hier.

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