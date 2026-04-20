Spielabbruch, SSG Ulm top, Bernstadt glänzt, Dramatik in Illerrieden

In den Staffeln der Kreisliga A des Bezirks Donau/Iller war einiges geboten. Hier gibt es den ausführlichen Rückblick und den Service für jede Staffel.
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In Blaubeuren reichte den Hausherren ein einziger Geistesblitz in der Anfangsphase, um den Heimsieg unter Dach und Fach zu bringen. Jan Gruhler sorgte bereits in der 4. Minute für das goldene Tor zum 1:0. In der verbleibenden Spielzeit entwickelte sich eine intensive Partie, in der Einsingen unermüdlich auf den Ausgleich drängte, aber immer wieder an der vielbeinigen Defensive der Blaubeurer scheiterte. Ein Sieg der Leidenschaft und der frühen Entschlossenheit.
Drama pur erlebten die Zuschauer bei diesem Duell, das erst in der allerletzten Minute entschieden wurde. Die SG Altheim sah lange Zeit wie der sichere Sieger aus, nachdem Jochen Pflug seine Farben in der 35. Minute mit 1:0 in Führung gebracht hatte. Die Hausherren verteidigten diesen Vorsprung mit Herzblut, doch die Gäste aus Oberdischingen und Ersingen gaben sich niemals auf. In der 89. Minute belohnten sie sich schließlich für ihre Schlussoffensive, als Fabian Guggenberger den viel umjubelten Ausgleich zum 1:1-Endstand markierte.
Die Begegnung begann denkbar unglücklich für die Gastgeber, als Max Zinapold bereits in der 6. Minute ein Eigentor zum 0:1 unterlief. Pappelau-Beiningen bewies jedoch Moral und kam durch Cristian Boldea in der 50. Minute zum 1:1-Ausgleich. Die Freude währte jedoch nicht lange, da die Gäste das Tempo anzogen: Julian Hauler in der 64. Minute und Julian Kruber in der 79. Minute schraubten das Ergebnis auf 1:3 hoch. Der Anschlusstreffer zum 2:3 durch Pascal Eckhardt in der 90. Minute kam letztlich zu spät, um die Heimniederlage noch abzuwenden.
In einer Partie, die vor allem durch Strafstoßentscheidungen geprägt war, behielt Griesingen am Ende die Oberhand. Elias Hecht brachte die SGM in der 35. Minute zunächst mit 1:0 in Front. Doch noch vor dem Pausenpfiff, in der Nachspielzeit der ersten Hälfte (45.+3 Minute), glich Thomas Traub per Foulelfmeter zum 1:1 aus.
Nach dem Seitenwechsel drehten Leon Lock in der 54. Minute und Raphael Brunner per Handelfmeter in der 58. Minute die Partie auf 1:3. Die SGM schöpfte noch einmal Hoffnung, als Steffen Braig in der 76. Minute ebenfalls per Handelfmeter auf 2:3 verkürzte, doch Timo Hildenbrand machte in der 86. Minute mit dem Treffer zum 2:4 alles klar.
In Ringingen suchten die Zuschauer an diesem Nachmittag vergeblich nach Toren. Es war ein klassisches Geduldsspiel, in dem sich beide Mannschaften weitestgehend im Mittelfeld neutralisierten. Während die Abwehrreihen auf beiden Seiten extrem konzentriert agierten und kaum nennenswerte Großchancen zuließen, fehlte es den Offensivabteilungen an der nötigen Durchschlagskraft. So blieb es am Ende beim torlosen Unentschieden.
Zunächst sah es in Ehingen nach einer Überraschung aus, als Serdar Yavas die Hausherren bereits in der 8. Minute mit 1:0 in Führung brachte. Doch die Ulmer Reserve schlug postwendend zurück: Nur zwei Minuten später glich Philipp Grathwohl in der 10. Minute zum 1:1 aus.
Was dann folgte, war eine Machtdemonstration der SSG Ulm 99 II. Dylan-Sky Haag (27. Minute) und Pascal Pfalz (37. Minute) drehten die Partie noch vor der Pause auf 1:3. Im zweiten Durchgang ließen die Gäste nichts mehr anbrennen: Erneut Philipp Grathwohl in der 72. Minute und Thomas Schmidt in der 74. Minute schraubten das Ergebnis auf den deutlichen 1:5-Endstand hoch.
In Schmiechtal war es fast eine Stunde lang ein Duell auf Augenhöhe, in dem beide Teams defensiv stabil standen. Doch dann folgte ein kollektiver Blackout der Hausherren, den der FV Schelklingen-Hausen eiskalt ausnutzte. Innerhalb von nur neun Minuten wurde die Partie entschieden: Silas Schneider eröffnete in der 59. Minute den Torreigen, gefolgt von Steffen Hentschel in der 63. Minute und Daniel Kress in der 68. Minute. Von diesem blitzschnellen Dreierschlag erholte sich die SGM Schmiechtal nicht mehr.
Ein packendes Duell bekamen die Fans in Heroldstatt geboten. Die Hausherren erwischten einen guten Start und gingen durch Jakob Kneer in der 12. Minute mit 1:0 in Führung. Erbach zeigte sich jedoch unbeeindruckt und kam durch Tim Maier in der 22. Minute zum 1:1-Ausgleich. Lange Zeit sah es danach nach einer Punkteteilung aus, doch in der Schlussphase mobilisierte Heroldstatt noch einmal alle Kräfte. In der 86. Minute war es schließlich Lasse Enz, der den viel umjubelten Siegtreffer zum 2:1 markierte und seiner Mannschaft den späten Heimerfolg sicherte.
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In Ballendorf erlebten die Zuschauer ein echtes Drama, das erst in der allerletzten Sekunde seinen Höhepunkt fand. Über die gesamte reguläre Spielzeit bissen sich beide Mannschaften die Zähne aneinander aus. Es war ein zähes Ringen, bei dem die Abwehrreihen dominierten und alles nach einer torlosen Punkteteilung aussah. Doch dann kam die Nachspielzeit: In der 91. Minute (90.+1) schlug der SV Lonsee eiskalt zu. Felix Stammler wurde zum umjubelten Matchwinner, als er den Ball zum 0:1 im Netz versenkte und den Ballendorfern in letzter Sekunde den sicher geglaubten Punkt entriss. Ein Sieg des puren Willens für die Gäste!
Der TSV Berghülen lieferte in der ersten Halbzeit eine Machtdemonstration ab und überrollte die Pfuhler Defensive förmlich. Den Torreigen eröffnete Simon Schuon bereits in der 12. Minute mit dem 0:1. Danach folgte die Show von Niklas Schöll, der mit einem Doppelschlag in der 19. Minute und der 39. Minute auf 0:3 erhöhte. Noch vor dem Pausenpfiff machte Robin Riek in der 41. Minute mit dem 0:4 scheinbar alles klar.
Pfuhl bewies nach dem Seitenwechsel jedoch eine beeindruckende Moral und versuchte, das Unmögliche noch möglich zu machen. Simon Roth verkürzte in der 64. Minute auf 1:4, und als Ardit Ajeti in der 89. Minute das 2:4 erzielte, keimte kurzzeitig Hoffnung auf. Doch die Aufholjagd kam zu spät – Berghülen rettete den Vorsprung aus der furiosen ersten Hälfte über die Zeit.
Vor 200 Zuschauern präsentierte sich der TSV Bernstadt als das abgeklärtere Team und feierte einen Auswärtssieg. Lange Zeit konnte Nersingen das Spiel offenhalten, doch kurz vor der Pause brach Alexander Eckle in der 43. Minute den Bann und erzielte die 0:1-Führung.
Im zweiten Durchgang schwanden bei den Hausherren die Kräfte, was Bernstadt eiskalt ausnutzte. Samuel Jost erhöhte in der 71. Minute auf 0:2, bevor Lukas Jehle in der 86. Minute für die endgültige Entscheidung sorgte. Den Schlusspunkt unter eine einseitige Schlussphase setzte Hendrik Koros in der Nachspielzeit (90.+2 Minute) mit dem Treffer zum 0:4-Endstand.
Ein Spiel, das vor allem einen Namen trug: Mirhad Mehanovic. Dabei begannen die Gäste aus Neu-Ulm furios und gingen bereits in der 2. Minute durch Sead Kapetanovic mit 0:1 in Führung. Albeck antwortete durch Elias Walter, der in der 20. Minute zum 1:1 ausglich. Doch nur drei Minuten später brachte Salem Fazlji die Gäste in der 23. Minute erneut in Front (1:2).
Dann schlug die Stunde von Mirhad Mehanovic. Mit einer unglaublichen Leistung drehte er die Partie fast im Alleingang. Noch vor der Pause glich er in der 38. Minute zum 2:2 aus und brachte sein Team in der 43. Minute erstmals mit 3:2 in Führung. In der zweiten Halbzeit krönte er seinen Sahnetag in der 79. Minute mit seinem dritten Treffer zum 4:2-Endstand und sicherte der SGM Albeck/Göttingen die drei Punkte.
Im Duell zwischen Asselfingen und Neenstetten behielten die Gäste die Oberhand. Den Grundstein legte Jannik Leibing, der in der 12. Minute einen Foulelfmeter sicher zur 0:1-Führung verwandelte. Asselfingen kämpfte sich jedoch zurück und belohnte sich in der Nachspielzeit der ersten Hälfte (45.+2 Minute) durch den Ausgleich von Jonas Uhl.
Nach dem Seitenwechsel erwies sich Neenstetten jedoch als das effizientere Team. Erneut war es Jannik Leibing, der in der 53. Minute zur Stelle war und das 1:2 markierte. Als Sebastian Häge in der 64. Minute auf 1:3 erhöhte, war der Widerstand der Hausherren gebrochen.
Die Begegnung zwischen dem TSV Bermaringen und dem SV Oberelchingen wurde abgebrochen. Nähere Infos dazu gibt es hier.
Thalfingen sicherte sich durch eine konzentrierte Leistung in der ersten Halbzeit den Heimsieg. Alexander Heinz brachte die Hausherren in der 19. Minute mit 1:0 in Führung, und Hannes Baumgartner legte in der 38. Minute das wichtige 2:0 nach. Söflingen kam im zweiten Durchgang durch einen Foulelfmeter von Florian Zumsteg in der 59. Minute zwar noch einmal auf 2:1 heran, doch die Thalfinger Defensive hielt dem Druck in der letzten halben Stunde stand und rettete den knappen Vorsprung ins Ziel.
Lange Zeit sah es in Westerstetten nach einer torlosen Punkteteilung aus, doch in der letzten halben Stunde brachen bei den Gastgebern alle Dämme. Den Anfang machte Mateusz Piotr Jacak, der in der 67. Minute das 0:1 für Weidenstetten erzielte. Nur drei Minuten später schlug Lasse Nemec zum ersten Mal zu und erhöhte in der 70. Minute auf 0:2. Westerstetten versuchte zwar zu antworten, doch erneut Lasse Nemec machte in der 86. Minute mit seinem zweiten Treffer zum 0:3-Endstand alles klar.
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Der FV Weißenhorn legte vor heimischer Kulisse einen Start nach Maß hin und ließ von Beginn an keinen Zweifel an seinen Ambitionen. Bereits in der 7. Minute brachte Luca Voggenreiter die Hausherren mit 1:0 in Führung und sorgte für frühen Jubel auf den Rängen. Weißenhorn blieb am Drücker und belohnte sich noch vor der Pause: Mert Yagcioglu erhöhte in der 34. Minute auf 2:0.
In der zweiten Halbzeit verwalteten die Gastgeber den Vorsprung geschickt, während Regglisweiler vergeblich nach einer Lücke suchte. In der Schlussphase wurde es dann noch einmal lebhaft: Ilir Tupella sorgte in der 84. Minute mit dem 3:0 für die endgültige Entscheidung. Den Gästen gelang durch Yusa Cikit in der 88. Minute lediglich noch der Ehrentreffer zum 3:1-Endstand, der den Heimsieg der Weißenhorner jedoch nicht mehr gefährden konnte.
Die SGM Ingstetten/Schießen feierte einen Heimsieg, bei dem vor allem ein Akteur zum gefeierten Helden avancierte. Den Anfang machte jedoch Michael Harder, der die SGM bereits in der 10. Minute mit 1:0 in Front brachte. Danach schlug die Stunde von Tim Elser: Mit einem Doppelpack in der 40. Minute und der 55. Minute schraubte er das Ergebnis auf eine komfortable 3:0-Führung hoch. Altenstadt bewies jedoch Moral und versuchte in der verbleibenden Spielzeit noch einmal alles. Mehr als der Anschlusstreffer zum 3:1 durch Jürgen Thiel in der 66. Minute sprang für die Gäste jedoch nicht mehr heraus, da die Defensive der SGM danach keine weiteren Großchancen mehr zuließ.
In Tiefenbach suchten die Zuschauer an diesem Nachmittag vergeblich nach Toren. Es entwickelte sich ein klassisches Geduldsspiel, in dem sich beide Mannschaften weitestgehend im Mittelfeld neutralisierten. Während die Abwehrreihen auf beiden Seiten extrem konzentriert agierten und kaum nennenswerte Lücken boten, fehlte es den Offensivabteilungen an der nötigen Durchschlagskraft und Präzision im Abschluss. So blieb es am Ende bei einer torlosen Punkteteilung, die vor allem die Defensivarbeit beider Teams unterstrich.
Vor 95 Zuschauern lieferten sich Oberroth und Illerberg ein enges Duell, das erst in der zweiten Halbzeit entschieden wurde. Die Gäste erwischten den besseren Start und gingen durch Julian Aust in der 34. Minute mit 0:1 in Führung. Oberroth kam jedoch mit viel Schwung aus der Kabine und belohnte sich in der 58. Minute, als Tim Geyer der Ausgleich zum 1:1 gelang. Die Freude der Hausherren währte jedoch nicht ewig: In einer umkämpften Schlussphase behielt der SSV Illerberg/Thal den längeren Atem. Jonas Langenwalter markierte in der 70. Minute den Treffer zum 1:2 und sicherte seiner Mannschaft damit den knappen Auswärtssieg.
Der TSV Holzheim präsentierte sich in Ludwigsfeld als das abgeklärtere Team und feierte einen souveränen Auswärtssieg. Den Grundstein legte Tobias Weiss, der in der 21. Minute zur 0:1-Führung einnetzte. Holzheim blieb hungrig und legte noch vor dem Seitenwechsel nach: Jonas Löbert erhöhte in der 32. Minute auf 0:2. Ludwigsfeld bemühte sich im zweiten Durchgang zwar um den Anschluss, doch die Gäste ließen nichts anbrennen. In der 61. Minute sorgte Philipp Gold mit dem Tor zum 0:3 für klare Verhältnisse und besiegelte die Niederlage der Hausherren endgültig.
Lange Zeit hielt die Defensive des FV Gerlenhofen vor 120 Zuschauern stand, doch in der Schlussviertelstunde brachen bei den Gastgebern alle Dämme. Der FC Silheim bewies einen langen Atem und schlug in der Schlussphase eiskalt zu. Hannes Lehmann wurde zum Matchwinner, indem er innerhalb von nur vier Minuten einen Doppelpack schnürte (74. Minute und 78. Minute) und sein Team mit 0:2 in Front brachte. Den Schlusspunkt unter eine einseitige Schlussphase setzte Alexander Emperle, der in der 85. Minute zum 0:3-Endstand traf und die Hoffnungen der Gerlenhofener Fans endgültig zunichtemachte.
In Beuren stand das Spiel ganz im Zeichen eines Namens. Die Hausherren sicherten sich durch eine konzentrierte Leistung drei wichtige Punkte gegen die Reserve aus Buch und Obenhausen. Den Führungstreffer erzielte Adnan Agirbas in der 37. Minute, als er einen Foulelfmeter sicher zum 1:0 verwandelte. Das Spiel blieb lange offen, da die Gäste unermüdlich auf den Ausgleich drängten. Erst in der Schlussphase erlöste Enhar Agirbas die Heimfans, indem er in der 83. Minute das 2:0 markierte und damit den Heimsieg für den SV Beuren perfekt machte.
Dramatik pur erlebten die Fans in Illerrieden! Direkt nach dem Seitenwechsel brachte Nico Brugger die Sportfreunde in der 47. Minute mit 1:0 in Führung. Die Antwort der Gäste ließ jedoch nicht lange auf sich warten: Marco Stricagnoli glich in der 57. Minute zum 1:1 aus. Es entwickelte sich ein emotionaler Schlagabtausch, in dem Noah Lotter in der 73. Minute die erneute Führung zum 2:1 für Illerrieden erzielte.
Nur drei Minuten später hatten die Hausherren die Riesenchance zur Vorentscheidung, doch Stefan Hampel verschoss in der 76. Minute einen Elfmeter. So blieb es bis zum Schlusspfiff extrem spannend, doch Illerrieden rettete den knappen Vorsprung mit viel Leidenschaft über die Zeit.
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