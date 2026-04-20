Spielabbruch, SSG Ulm top, Bernstadt glänzt, Dramatik in Illerrieden

In Blaubeuren reichte den Hausherren ein einziger Geistesblitz in der Anfangsphase, um den Heimsieg unter Dach und Fach zu bringen. Jan Gruhler sorgte bereits in der 4. Minute für das goldene Tor zum 1:0. In der verbleibenden Spielzeit entwickelte sich eine intensive Partie, in der Einsingen unermüdlich auf den Ausgleich drängte, aber immer wieder an der vielbeinigen Defensive der Blaubeurer scheiterte. Ein Sieg der Leidenschaft und der frühen Entschlossenheit.

SG Altheim – SG Oberdischingen/Ersingen 1:1

Drama pur erlebten die Zuschauer bei diesem Duell, das erst in der allerletzten Minute entschieden wurde. Die SG Altheim sah lange Zeit wie der sichere Sieger aus, nachdem Jochen Pflug seine Farben in der 35. Minute mit 1:0 in Führung gebracht hatte. Die Hausherren verteidigten diesen Vorsprung mit Herzblut, doch die Gäste aus Oberdischingen und Ersingen gaben sich niemals auf. In der 89. Minute belohnten sie sich schließlich für ihre Schlussoffensive, als Fabian Guggenberger den viel umjubelten Ausgleich zum 1:1-Endstand markierte.

SV Pappelau-Beiningen – SG Emerkingen/Ehingen-Süd 2:3

Die Begegnung begann denkbar unglücklich für die Gastgeber, als Max Zinapold bereits in der 6. Minute ein Eigentor zum 0:1 unterlief. Pappelau-Beiningen bewies jedoch Moral und kam durch Cristian Boldea in der 50. Minute zum 1:1-Ausgleich. Die Freude währte jedoch nicht lange, da die Gäste das Tempo anzogen: Julian Hauler in der 64. Minute und Julian Kruber in der 79. Minute schraubten das Ergebnis auf 1:3 hoch. Der Anschlusstreffer zum 2:3 durch Pascal Eckhardt in der 90. Minute kam letztlich zu spät, um die Heimniederlage noch abzuwenden.

SGM Kirchen/Lauterach/Herbertshofen – SG Griesingen 2:4

In einer Partie, die vor allem durch Strafstoßentscheidungen geprägt war, behielt Griesingen am Ende die Oberhand. Elias Hecht brachte die SGM in der 35. Minute zunächst mit 1:0 in Front. Doch noch vor dem Pausenpfiff, in der Nachspielzeit der ersten Hälfte (45.+3 Minute), glich Thomas Traub per Foulelfmeter zum 1:1 aus.

Nach dem Seitenwechsel drehten Leon Lock in der 54. Minute und Raphael Brunner per Handelfmeter in der 58. Minute die Partie auf 1:3. Die SGM schöpfte noch einmal Hoffnung, als Steffen Braig in der 76. Minute ebenfalls per Handelfmeter auf 2:3 verkürzte, doch Timo Hildenbrand machte in der 86. Minute mit dem Treffer zum 2:4 alles klar.

SV Ringingen – RSV Ermingen 0:0

In Ringingen suchten die Zuschauer an diesem Nachmittag vergeblich nach Toren. Es war ein klassisches Geduldsspiel, in dem sich beide Mannschaften weitestgehend im Mittelfeld neutralisierten. Während die Abwehrreihen auf beiden Seiten extrem konzentriert agierten und kaum nennenswerte Großchancen zuließen, fehlte es den Offensivabteilungen an der nötigen Durchschlagskraft. So blieb es am Ende beim torlosen Unentschieden.

TSV Türkgücü Ehingen – SSG Ulm 99 II 1:5

Zunächst sah es in Ehingen nach einer Überraschung aus, als Serdar Yavas die Hausherren bereits in der 8. Minute mit 1:0 in Führung brachte. Doch die Ulmer Reserve schlug postwendend zurück: Nur zwei Minuten später glich Philipp Grathwohl in der 10. Minute zum 1:1 aus.

Was dann folgte, war eine Machtdemonstration der SSG Ulm 99 II. Dylan-Sky Haag (27. Minute) und Pascal Pfalz (37. Minute) drehten die Partie noch vor der Pause auf 1:3. Im zweiten Durchgang ließen die Gäste nichts mehr anbrennen: Erneut Philipp Grathwohl in der 72. Minute und Thomas Schmidt in der 74. Minute schraubten das Ergebnis auf den deutlichen 1:5-Endstand hoch.

SGM Schmiechtal/Alb – FV Schelklingen-Hausen 0:3

In Schmiechtal war es fast eine Stunde lang ein Duell auf Augenhöhe, in dem beide Teams defensiv stabil standen. Doch dann folgte ein kollektiver Blackout der Hausherren, den der FV Schelklingen-Hausen eiskalt ausnutzte. Innerhalb von nur neun Minuten wurde die Partie entschieden: Silas Schneider eröffnete in der 59. Minute den Torreigen, gefolgt von Steffen Hentschel in der 63. Minute und Daniel Kress in der 68. Minute. Von diesem blitzschnellen Dreierschlag erholte sich die SGM Schmiechtal nicht mehr.

SC Heroldstatt – TSV Erbach 2:1

Ein packendes Duell bekamen die Fans in Heroldstatt geboten. Die Hausherren erwischten einen guten Start und gingen durch Jakob Kneer in der 12. Minute mit 1:0 in Führung. Erbach zeigte sich jedoch unbeeindruckt und kam durch Tim Maier in der 22. Minute zum 1:1-Ausgleich. Lange Zeit sah es danach nach einer Punkteteilung aus, doch in der Schlussphase mobilisierte Heroldstatt noch einmal alle Kräfte. In der 86. Minute war es schließlich Lasse Enz, der den viel umjubelten Siegtreffer zum 2:1 markierte und seiner Mannschaft den späten Heimerfolg sicherte.