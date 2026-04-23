Spielabbruch sorgt für Déjà-vu – Pattensen führt, doch das Licht geht Das Spiel zwischen Egestorf/Langreder II und Pattensen musste abgebrochen werden. von FD · Heute, 13:00 Uhr · 0 Leser

– Foto: Sascha Drenth

Das Nachholspiel der Bezirksliga Hannover 3 zwischen der Reserve des 1. FC Germania Egestorf/Langreder und dem Tabellenführer TSV Pattensen hat am Dienstagabend ein abruptes Ende gefunden. Beim Stand von 0:2 aus Sicht der Gastgeber wurde die Partie in der 88. Minute abgebrochen – Grund war ein erneuter Ausfall der Flutlichtanlage.

Bereits in den Wochen zuvor war es in Egestorf zu einem ähnlichen Vorfall gekommen, als die Begegnung gegen den FC Springe ebenfalls aufgrund eines Defekts nicht ordnungsgemäß zu Ende gebracht werden konnte. Dass sich ein nahezu identisches Szenario nun wiederholt, sorgt zumindest für Verwunderung. Sportlich hatte Pattensen die Partie bis zum Abbruch klar im Griff. Gegen eine personell verstärkte Egestorfer Mannschaft, die Unterstützung aus dem Oberliga-Kader erhielt, zeigte der Spitzenreiter eine souveräne Vorstellung. Darius Marotzke brachte die Gäste mit einem Doppelschlag in Führung und stellte die Weichen früh auf Auswärtssieg. Auch in der Folge ließ Pattensen wenig zu und kontrollierte das Spielgeschehen weitgehend.