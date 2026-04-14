Spielabbruch – Schiri-Attacke in der Fairplay-Gruppe

Spielabbruch: Schiedsrichter wurde angegangen – Foto: IMAGO IMAGES

In den C-Ligen wird im Kreis Moers in der Rückrunde erstmals auch in zwei Fairplay-Gruppen um Punkte gespielt. Auf- oder absteigen kann keine Mannschaft. Dennoch kam’s am vergangenen Sonntag in Moers zu einem Spielabbruch, weil der Schiedsrichter auf dem Platz bedroht wurde. So wird sich demnächst das Sportgericht mit den Vorkommnissen in der Partie der Süd-Gruppe zwischen dem SV Schwafheim III und SC Rheinkamp III beschäftigen müssen. In der 84. Minute pfiff Referee Julian Jochum (VfB Homberg) die Begegnung vorzeitig ab. Das ist der Grund für den Abbruch.