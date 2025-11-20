Spielabbruch nicht gerechtfertigt, neuer Trainer, Wertungen, Absagen

FV Bad Urach

Das teilt der Verein über Instagram mit:

Breaking News FV Bad Urach

Herzlich Willkommen Zuhause Musti

Der FV Bad Urach stellt die Weichen für die Zukunft: Ab sofort übernimmt Mustafa Bolzem das Amt des Cheftrainers der ersten Mannschaft. Der bisherige Co-Trainer des Anadolu SV Reutlingen wagt damit den nächsten Schritt seiner Trainerlaufbahn – und eine echte Mammutaufgabe.

Unterstützt wird Bolzem, wie auch Öner bisher, von Spielertrainer Hadi Omeirat, welcher ebenfalls motiviert in die Zukunft blickt.

Bolzem, der in Reutlingen mit positiver Energie und klaren sportlichen Konzepten überzeugte, soll nun frischen Schwung an die Außenlinie des FV Bad Urach bringen. Aufgeben oder zurückblicken kommt für ihn nicht infrage. „Wir dürfen nicht nach hinten schauen – es geht darum, nach vorne zu blicken und einen echten Restart zu schaffen“, betont der neue Cheftrainer.

Sein Ziel ist klar: Die Mannschaft soll ihre vorhandene Qualität voll ausschöpfen und genau dort stehen, wo sie es sich sportlich verdient hat. Dabei setzt Bolzem auf Teamgeist, harte Arbeit und Mut zu neuen Wegen.

Besonders wichtig war es ihm, sich bereits zum Start für das entgegengebrachte Vertrauen zu bedanken. „Ich freue mich sehr über die Chance, als Cheftrainer an der Seitenlinie des FV Bad Urach stehen zu dürfen. Die Unterstützung und das Vertrauen bedeuten mir viel. Ich bin hochmotiviert, gemeinsam mit den Jungs etwas aufzubauen.“

Mit dieser Einstellung soll beim FV Bad Urach nun ein neuer Abschnitt beginnen – geprägt von Aufbruchstimmung, Engagement und dem festen Blick nach vorn.