"Spielabbruch nach Zuschauer-Gewalt – ein trauriger Vorfall in der Kreisliga B

Am vergangenen Sonntag musste ein Spiel der Kreisliga B vorzeitig abgebrochen werden, weil es zu einem gewalttätigen Zwischenfall durch Zuschauer kam.

Was war passiert?

Nach dem Ausgleichstreffer des Heimvereins war der Schiedsrichter gerade dabei, den Treffer zu notieren, als er durch lautes Geschrei auf ein Geschehen hinter seinem Rücken aufmerksam wurde.

Der Torschütze des Heimteams befand sich noch auf dem Spielfeld, als plötzlich etwa 20 bis 25 Zuschauer der Gästemannschaft auf ihn zustürmten.

Der Schiedsrichter versuchte, die Situation durch mehrere Pfiffe zu beruhigen und eilte zum Ort des Vorfalls. Dabei musste er mitansehen, wie ein Zuschauer den Torschützen mit der Faust schlug und zu Boden brachte.

Der Angreifer trat anschließend noch auf den am Boden liegenden Spieler ein. Danach versteckte er sich hinter anderen Zuschauern und verschwand – ein feiges Verhalten.

Daraufhin wurde das Spiel abgebrochen. Das Sportgericht wird den Fall mit der gebotenen Sorgfalt und Konsequenz bewerten und hoffentlich ein deutliches Zeichen setzen.

Gewalt hat auf dem Sportplatz absolut keinen Platz!

Solche Vorfälle sind erschütternd und machen deutlich, dass hier schwere Defizite im Verhalten einzelner Personen bestehen.

Es ist in keiner Weise tolerierbar, dass ein Sportler Opfer einer solchen Attacke wird.

Der betroffene Verein sollte die Konsequenzen ziehen und gegen den Täter ein dauerhaftes Platzverbot verhängen.

Wir verurteilen die Gewalt auf das Schärfste und hoffen, dass sich alle Beteiligten und Verantwortlichen künftig für ein faires, respektvolles Miteinander auf und neben dem Platz einsetzen.

Sport verbindet Menschen – und darf niemals zum Schauplatz für Aggression werden. "