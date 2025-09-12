– Foto: Nico Fabry

Spielabbruch nach Verletzung: Kreisliga-Spiel endet nach 20 Minuten Ein Eigentor bringt Birgelen früh in Führung – nach 20 Minuten muss das Spiel jedoch aufgrund einer schweren Verletzung eines Heimspielers abgebrochen werden. Verlinkte Inhalte KL B1 Heinsberg Kückhoven Birgelen

Das Kreisliga-Duell zwischen Concordia Birgelen und Germania Kückhoven endet am Mittwochabend früher als gedacht: Nach einem unglücklichen Zweikampf kugelt sich ein Birgelener Spieler die Schulter aus. Der Rettungseinsatz dauerte so lange, dass das Spiel schließlich nicht mehr fortgesetzt werden kann.

Die Kreisliga-Partie zwischen FC Concordia Birgelen und Germania Kückhoven nahm am Mittwochabend einen unerwarteten Verlauf. Zunächst schien es ein ganz normales Ligaspiel zu werden: Die Gastgeber gingen nach einem unglücklichen Eigentor der Gäste in Führung. Doch nach rund 20 Minuten kam es zu einem folgenschweren Zwischenfall, der das Spiel abrupt beendete. Im Kampf um den Ball setzte ein Kückhovener Spieler etwas härter mit der Schulter ein. Dabei kugelte sich ein Spieler der Birgelener die Schulter aus. Die Partie wurde sofort unterbrochen, Sanitäter kümmerten sich um den Verletzten.

Der Verein FC Concordia Birgelen schilderte den weiteren Ablauf:

„Unserem Spieler geht es zum Glück wieder besser. In einem Zweikampf um den Ball ist der Gegenspieler etwas härter Schulter an Schulter eingestiegen, wobei sich unser Spieler die Schulter ausgekugelt hat. Nach einiger Wartezeit traf der RTW ein, konnte unseren Spieler jedoch nicht transportieren, da dieser zu starke Schmerzen hatte und ohne Notarzt kein Zugang gelegt werden konnte. Aufgrund der langen Wartezeit auf den Notarzt wurde die Partie schließlich abgebrochen.“ Nach Vereinsangaben ist mit einer Ausfallzeit von zwei bis vier Wochen zu rechnen.