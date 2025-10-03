Spielabbruch nach Schlag ins Gesicht des Schiedsrichters

Braunweiler. Ein Fußballspiel der C-Klasse Bad Kreuznach I endete am vergangenen Samstag mit einem Eklat: In der 64. Minute der Begegnung zwischen der SG Gräfenbachtal II und Karadeniz Bad Kreuznach II schlug ein Gästespieler dem erst 17-jährigen Schiedsrichter mit der Hand ins Gesicht. Das Spiel wurde beim Stand von 3:1 für die Gastgeber abgebrochen.

