Spielabbruch nach Rassismus-Vorfall: Verbandsgericht bestätigt Urteil

Die Partie war am 11. Juni während der Aufstiegsrunde zur Landesliga in den Fokus geraten, als der SV Azadi Lübeck nach rassistischen Äußerungen aus dem Zuschauerbereich die Begegnung nach der Halbzeitpause nicht mehr fortsetzen wollte. Bereits das SHFV-Sportgericht hatte in seiner Entscheidung vom 19. Juni klargestellt, dass ein Spielabbruch ausschließlich in der Zuständigkeit des Schiedsrichters liegt. Nach Auswertung des Schiedsrichterberichts, von Zeugenaussagen sowie einer Videoaufnahme war das Sportgericht zu dem Schluss gekommen, dass die Mannschaft von Azadi Lübeck durch die Weigerung, wieder auf das Spielfeld zurückzukehren, eigenständig gehandelt hatte. Die Folge: Das Spiel wurde mit 5:0 Toren und 3 Punkten zugunsten des VfR Horst gewertet.

Mit dem Berufungsurteil stellt das Verbandsgericht nun klar, dass diese Regelanwendung korrekt war. Nach der gültigen Rechts- und Verfahrensordnung könne der Schiedsrichter mit geeigneten Maßnahmen auf Störungen reagieren – ein eigenmächtiger Abbruch durch eine Mannschaft sei hingegen nicht vorgesehen. Die Revision gegen das Urteil wurde nicht zugelassen, sodass die Entscheidung endgültig ist.