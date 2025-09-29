Spielabbruch nach Hubschraubereinsatz – Spitzenreiter gelingt 15:0

Weyarn 16 Kreuth rot 11 Florian Borrmann-CS – Foto: Christian Scholle

Der SC Wörnsmühl zerlegte in der A-Klasse 4 Türkspor Hausham. Der FC Real Kreuth II gewann das Duell im Abstiegskampf.

Landkreis Siege hagelte es für die besten Landkreis-Teams, die am Wochenende im Einsatz waren. Kreuth II gewann das Abstiegsduell gegen die Weyarner Kreisklassenreserve deutlich. In Gmund wurde die Partie nach einem medizinischen Notfall abgebrochen. SG Tegernseer Tal – SV Warngau Eine unschöne Szene überschattete den Samstagnachmittag in Gmund. In der 30. Spielminute kam es zu einem folgenschweren Zweikampf mit ordentlicher Geschwindigkeit. Ein Tegernseer blieb daraufhin mit einer Kopfverletzung und Schmerzen auf dem Rasen liegen. Infolgedessen wurde dieser per Hubschrauber in die Unfallklinik nach Murnau geflogen. Nach einer kurzen internen Besprechung der Tegernseer entschied die SG, das Spiel abzubrechen. „Zum Glück gibt es bereits Entwarnung“, berichtete SG-Trainer Andreas Rohnbogner am Tag danach.

Sa., 27.09.2025, 15:00 Uhr SG Tegernseer Tal SG Tegernsee SV Warngau SV Warngau Abgebrochen SF Fischbachau – SC Wall 4:0 (2:0) Tore: 1:0 Sbrizzzai (1.), 2:0/3:0/4:0 Isenmann (2./71./81.) Ein eher schwaches A-Klassen-Spiel bekamen die Zuschauer in Fischbachau zu sehen. Nach zwei individuellen Fehlern der Waller Hintermannschaft stand es bereits nach zwei Minuten 2:0 für die Hausherren. „Das war nach dem Motto: Nimm du ihn, ich hab ihn sicher“, hadert SC-Trainer Peter Escher.

Daraufhin erwachte Wall aus dem Tiefschlaf und kam durch einige aussichtsreiche Möglichkeiten besser in die Partie. Im zweiten Abschnitt häuften sich aus Waller Sicht einige Fehlentscheidungen des Schiedsrichters. Als SF-Keeper Quirin Leitner außerhalb des Strafraums ein Handspiel beging und dafür nur die gelbe Karte bekam, kam es zu einem großen Aufschrei. „Das war ein klarer Regelverstoß vom Schiedsrichter. Wir überlegen noch, ob wir dagegen vorgehen“, sagt Escher. Trotz des 4:0-Endstands habe sein Team eine deutliche Leistungssteigerung im Vergleich zur Vorwoche gezeigt. „Es war ein verdienter Sieg, aber mit der Leistung bin ich nicht zufrieden“, resümiert dagegen SF-Coach Hans Ostner. TSV Hartpenning – Lenggrieser SC II 2:0 (1:0) Tore: 1:0 Kreilinger (45.), 2:0 Haltmair (88.) Rote Karte: Franke (LSC/grobes Foul/59.) Nach den zwei jüngsten Remis gelang dem TSV Hartpenning wieder ein Heimdreier. „Es war ein sehr kampfbetontes Spiel“, berichtet TSV-Trainer Wacco Schmid. Seine Mannschaft habe die erste Halbzeit klar beherrscht. Trotzdem stand zur Halbzeit nur ein 1:0 auf der Anzeigetafel.

Ein Grund dafür waren die vielen vergebenen Chancen. Durch einige Konter, die der überragende TSV-Keeper Seppi Vogl entschärfte, kamen die Lenggrieser immer wieder zu hochwertigen Möglichkeiten. Kurz vor Schluss erhöhte Laurenz Haltmair für den TSV und sorgte damit für die Entscheidung. „Es war ein sicherer Sieg, der nie gefährdet war“, resümiert Schmid. Lenggries sei eine sehr robuste und unangenehme Mannschaft gewesen. Die rote Karte wegen zu hartem Einsteigen untermauert diese These. Türkspor Hausham – SC Wörnsmühl 0:15 (0:8) Tore: 0:1 Sitzberger (3.), 0:2 Fichtner (Elfm. /9.), 0:3 Kaffl (10.), 0:4 Fichtner (Elfm. /19.), 0:5 Schmid (27.), 0:6 Ünsal (ET/37.), 0:7 Sitzberger (38.), 0:8/0:9 Fichtner (43./51.), 0:10 Sitzberger (52.), 0:11 Kaffl (58.), 0:12/0:13/0:14 Fichtner (69./74./78.), 0:15 Sitzberger (81.) Tabellenführer Wörnsmühl konnte seine aktuelle Form bestätigen und sorgte für die höchste Niederlage der Vereinsgeschichte von Türkspor Hausham. Wenn der aktuelle Spitzenreiter beim Tabellenschlusslicht antritt, stehen die Vorzeichen meistens eindeutig. Dass jedoch ein Endstand von 15:0 zustande kommt, hätte vor dem Spiel keiner ahnen können.

„Wir sind das Spiel voll fokussiert und konzentriert angegangen und haben dann die Aufgabe pflichtgerecht erfüllt“, erklärt SC-Pressesprecher Marc Doll. Vor allem Stürmer Matthias Fichtner konnte mit seinen sieben Treffern seine Führung in der Torjägerliste weiter ausbauen. Auch Neuzugang Manfred Sitzberger konnte mit vier Treffern überzeugen. Neben der Tabellenführung stellt der SC nun auch die beste Offensive der Liga. Im Schnitt trafen die Wörnsmühler bisher 5,5-mal pro Spiel. FC Real Kreuth II – TSV Weyarn II 5:0 (2:0) Tore: 1:0 Nadler (30.), 2:0 Borrmann (32.), 3:0 Nadler (Elfm. /53.), 4:0 Hofbauer (76.), 5:0 Vasim (86.) Eine stark besetzte Kreuther Kreisklassenreserve, fuhr im Duell der Zweitvertretungen gegen Weyarn den zweiten Saisonsieg ein. Damit ziehen die Enterbacher in der Tabelle an den Gästen vorbei. „Wir haben es heute gut gemacht. Die Positionierung, die Überzeugung und der Wille haben einfach gestimmt“, resümiert FC-Trainer Jürgen Welker.