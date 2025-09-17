Spielabbruch nach Handgreiflichkeiten: Partie in Wipperfeld eskaliert

Wie die Zeitung Oberberg Aktuell berichtete, kam es im Spiel der DJK Wipperfeld gegen Eintracht Hohkeppel III zu einem Eklat. Beim Stand von 2:3 wurde die Partie abgebrochen. Die Trainer schilderten ihre Sicht der Dinge gegenüber der Zeitung. Auch im Kreis Köln und Euskirchen kam es zu jeweils einem Spielabbruch.

Auch aus dem Verein gab es deutliche Worte. Vorsitzender Jan-Patrick Förster sagte: „Ich bin echt fassungslos, so etwas habe ich in 20 Jahren noch nicht erlebt. Ein Lob an unseren Trainer, der sich schützend vor unsere Spieler gestellt hat.“

DJK-Coach Erkan Yorganci erklärte gegenüber Oberberg Aktuell: „Es gab einen langen Ball von Hohkeppel, der Schiedsrichter pfeift Abseits an der Mittellinie, zwei Spieler rangeln miteinander und bekommen Gelb. Eigentlich war schon alles vorbei, doch dann wird Leon Theunissen in die Magengrube geboxt und daraufhin haben wir mit dem Schiri gesprochen, dass er unsere Spieler schützen soll. Danach wurde die Partie abgebrochen.“

Gegenüber Oberberg Aktuell schilderte Hohkeppels Trainer Kemal Agu die Situation so:

„Es war ein sehr faires Spiel, in der Schlussphase ging aber alles durcheinander. Der Schiedsrichter hat beide Spielführer und die Trainer zusammengerufen und uns erklärt, dass jetzt die letzte Minute angebrochen ist. Daraufhin ist Wipperfeld einfach vom Platz gegangen.“

Entscheidung steht noch aus

Der Spielabbruch muss nun vom Kreissportgericht aufgearbeitet werden. Ein endgültiges Urteil über den Ausgang der Partie steht noch aus.

Abbruch bei Bergfried gegen Türk Genc SV

Auch die Partie zwischen SV Bergfried II und Türk Genc SV Köln wurde nicht regulär zu Ende gespielt. Zum Zeitpunkt des Abbruchs führte Bergfried mit 4:2.

Trainer Marco Treubmann erklärte: „Ich möchte aktuell nicht viel dazu sagen, weil das Ganze zur Spruchkammer gehen wird. Nur so viel: Das Spiel wurde nach einer Gelb-Roten Karte und einer späteren Roten Karte für Türk Genc in der ca. 80. Minute beim Stand von 4:2 für Bergfried abgebrochen.“

Personalmangel führt zum Abbruch in Bessenich

Beim Stand von 0:6 zur Halbzeit musste die Begegnung zwischen SV Rhenania Bessenich II und SC Wißkirchen II beendet werden. Diesmal nicht wegen Ausschreitungen, sondern weil die Gastgeber schlicht zu wenige Spieler stellen konnten.

„Beim Halbzeitstand von 0:6 für uns kam, nachdem ich mit den Jungs die Halbzeitpause zur Besprechung wie üblich genutzt hatte, der Schiedsrichter zusammen mit dem sportlichen Leiter von Bessenich auf uns zu und teilte uns mit, dass sie das Spiel an dieser Stelle abbrechen müssten, da sie nicht genügend Spieler mehr zur Verfügung hätten. Zwei Spieler wären einfach gegangen und zwei weitere sollten angeblich zur ersten Mannschaft hoch. Ich persönlich finde es leider äußerst unsportlich. Man gewinnt gemeinsam, ebenso verliert man als Team. Gestern war das leider kein gutes Beispiel. Habe ich so auch noch nicht erlebt“, erklärte Wißkirchens Trainer Pascal Ostermann.

Von Bessenicher Seite stellte Yunus Emre klar: „Es gab keinen Vorfall oder etwas Negatives, das zur Absage geführt hat. Leider hatten wir an dem Tag extremen Personalmangel, da kurz vor Spielbeginn oder am Vortag noch einige Absagen eingegangen sind. Daher musste ich dem Schiedsrichter leider mitteilen, dass wir nicht genügend Spieler für die zweite Halbzeit hatten. Ich weiß, dass das frustrierend war, und möchte mich beim SC Wißkirchen für die Umstände entschuldigen und mich gleichzeitig für das Verständnis bedanken.“