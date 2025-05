Spielabbruch nach Flaschenwurf zwischen Haldern und Bottrop

Drei Punkte hätten Rhenania Bottrop für den Aufstieg gereicht. So viel war in der Schlussphase der Partie gegen den SV Haldern allen Beteiligten klar. Der FC Sterkrade führte zu diesem Zeitpunkt mit 3:1 gegen den größten Verfolger, die SpVgg Stekrade 06/07.

In einem erwartbar physisch betonten Spiel war daraufhin der späte Führungstreffer von Niklas Wenderdel – sein 50. Saisonstreffer – wie eine Last, die von den Schultern der Rhenania abgefallen ist: "Dann machen wir das 1:0, freuen uns natürlich, auch weil wir wussten, wie es bei den anderen stand", sagte Rhenanias Co-Trainer Marvin Backhaus gegenüber FuPa Niederrhein. Mit "den anderen" war natürlich das Parallelspiel von Sterkrade 06/07 gemeint. Das 1:0 hätte den Bottropern für den Landesliga-Aufstieg gereicht.

Um dem Favoriten in der Folge aber noch einmal in die Suppe zu spucken, stemmte sich Haldern gegen die drohende Niederlage und glich tatsächlich noch spät in der Nachspielzeit durch Alexander Ruyter aus (90.+4). Aus Sicht der Gäste hätte dieser Treffer nicht fallen dürfen, dabei verlor Backhaus auch kein gutes Wort gegenüber dem Unparteiischen der Partie, Milan Braasch: "Klare Einwürfe für uns wurden Haldern gegeben, und obwohl wir einen Wechsel angemeldet und er diesen auch bestätigt hatte, ließ er uns nicht wechseln. Stattdessen ging der Ball weiter, unser Außenverteidiger klärt fair per Kopf – ohne Armeinsatz – und er pfeift Foul. Aus dem Freistoß macht Haldern dann das 1:1."