Aufreger der Woche
Sogar die Polizeit musste beim Kerwespiel am Samstag in Braunweiler anrücken, um für Ruhe und Ordnung zu sorgen. – Foto: Pressefoto Eibner (Symbolbild)
Spielabbruch nach Faustschlag ins Gesicht des Schiedsrichters
Eklat beim Kerwespiel in der C-Klasse Bad Kreuznach I zwischen SG Gräfenbachtal II und Karadeniz Bad Kreuznach II
Braunweiler. Ein Fußballspiel der C-Klasse Bad Kreuznach I endete am vergangenen Samstag mit einem Eklat: In der 64. Minute der Begegnung zwischen der SG Gräfenbachtal II und Karadeniz Bad Kreuznach II schlug ein Gästespieler dem erst 17-jährigen Schiedsrichter mit der Faust ins Gesicht. Das Spiel wurde beim Stand von 3:1 für die Gastgeber abgebrochen.
Wie der genaue Ablauf war, was danach noch passierte, wie die Verantwortlichen beider Seiten sowie der Staffelleiter, der selbst vor Ort war, reagierten und welche Konsequenzen Karadeniz daraus gezogen hat, hat lest ihr im Plus-Artikel der Allgemeinen Zeitung.