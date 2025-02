Spielabbruch nach 20 Minuten: Teutonias Njie schwer verletzt

Die Rückrunde der Bezirksliga Süd begann für den VfL Hammonia und Teutonia 05 II unter äußerst tragischen Umständen. Das Spiel zwischen den beiden Mannschaften, das am Sonntag, den 21. Februar, auf dem Programm stand, musste nach rund 20 Minuten von Schiedsrichter Hasan Öcalan (Rot-Weiss Wilhelmsburg) abgebrochen werden. Der Grund: Eine schwerere Verletzung.

In der 20. Spielminute verletzte sich Teutonias Mittelfeldspieler Cherno Baba Njie bei einem Zweikampf so schwer, dass er umgehend vom Rettungswagen ins Krankenhaus transportiert werden musste. Der 27-jährige Neuzugang, der erst in der Winterpause von SV Halstenbek-Rellingen zu Teutonia gewechselt war, zog sich einen Wadenbeinbruch zu, nachdem er in einem Zweikampf den Fuß seines Gegenspielers unglücklich traf.