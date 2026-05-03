Spielabbruch nach 11:0 bei Eidertal gegen Heide II

Schwierige Situation für die SpVg Eidertal Molfsee trotz 11 Toren auf dem Platz. – Foto: Ismail Yesilyurt

Ein Fußballnachmittag, der als sportliche Enttäuschung für den Heider SV in die Geschichte eingehen dürfte: In der Landesliga-Partie zwischen der SpVg Eidertal Molfsee und der Reserve des Heider SV kam es beim Stand von 11:0 zu einem vorzeitigen Ende. Schiedsrichter Laurin Ole Niemann brach die Begegnung nach etwa einer Stunde ab, da die Gäste nach nach rund einer Stunde Spielzeit nur sechs einsatzfähige Spieler auf dem Feld hatten.

Das Unheil deutete sich bereits vor Anpfiff an, als HSV-Trainer Sven Hinz mit einem Rumpfkader von lediglich acht Spielern im Kieler Süden anreiste. Trotz der personellen Misere wollten die Spieler die Partie durchziehen. „Ich habe die Jungs gefragt. Die haben gesagt, die wollen spielen. Egal, wie das Ergebnis aussieht“, betonte Hinz, der auf die Verkettung unglücklicher Umstände hinwies. In der Saison hatten bereits teilweise die Liga, die U19 und auch die Altliga ausgeholfen. „Die meisten aus der Altherren waren im Urlaub, die A-Jugend spielte selbst und aus der Liga kam keiner aufgrund der Festspielregel in den letzten vier Spieltagen.“

Doch der Sportsgeist der Heider Kicker stieß an seine physischen Grenzen. Nachdem sich Sebastian Sanchez Garcia nach 30 Minuten verletzte und später auch der gerade erst genesene Nico Schweder aufgrund von Problemen vom Feld musste, war das HSV-Team auf ein halbes Dutzend geschrumpft – laut Regelwerk das Signal für den Schiedsrichter, die Partie zu beenden. Während solche Abbrüche regulär mit 0:5 gewertet werden können, dürfte hier das tatsächliche Ergebnis von 11:0 in die Statistik eingehen.

„Mir fehlen die Worte“

Auf Seiten der Gastgeber herrschte trotz des hohen Zwischenstands Unbehagen über den Verlauf der Partie. Sören Schnoor hatte bis zum Abbruch bereits fünf Treffer erzielt, doch ein echtes sportliches Messen war unter diesen Bedingungen nicht möglich.

Eidertal-Trainer Nedim Hasanbegovic fand nach dem Spiel die richtigen Worte für die Zustände: „Der Heider SV ist ein großer Verein, eigentlich der größte Verein da an der Küste. Das tut mir für Sven Hinz auch leid, aber das muss der Verein anders regeln. Mir fehlen die Worte, wirklich“, kennt Hasanbegovic seinen Trainerkollegen von der Westküste sehr gut.

SpVg Eidertal Molfsee: Meier – Braesch (46. Foelster), Hoeckendorff, Albers, Kristen – Cetintürk, Wiegand (46. Ramo) – Mortensen, Wüllner, Prempeh – Schnoor.

Trainer: Nedim Hasanbegovic.

Heider SV II: Lucht – Nagel, Sanchez, Gahlip, Boukara, Patzer, Rakotson, Schweder.

Trainer: Sven Hinz.

SR: Laurin Niemann (TSV Pansdorf).

Ass.: Marcel Hosenthien, Rene Welle.

Z.: 30.

Tore: 1:0 Sören Schnoor (5.), 2:0 Joel Prempeh (9.), 3:0 Joel Prempeh (11.), 4:0 Selim Cetintürk (17.), 5:0 Tom Wüllner (22.), 6:0 Sören Schnor (30.), 7:0 Marco Wiegand (37.), 8:0 Sören Schnoor (39.), 9:0 Sören Schnoor (47.), 10:0 Sören Schnoor (50.), 11:0 Tom Wüllner (53.).