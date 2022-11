Spielabbruch: Münchner Stadtderby nach 120 Sekunden abgebrochen Das Stadtderby in der Regionalliga Bayern zwischen Türkgücü München und dem FC Bayern München II wurde abgebrochen. Am Freitag trifft Bayern München auf Vilzing.

Denn im Sportpark des SV Heimstetten, der neuen zweiten Heimat von Türkgücü München, wäre um 14 Uhr das Münchner Stadtderby über die Bühne gegangen, wenn der FC Bayern München II mit Neutrainer Jochen Seitz vor die Tore der Stadt gereist ist. Doch Schiedsrichter Simon Schreiner hatte die Partie kaum angepfiffen, da rollten den ersten Erkenntnissen nach, die Fans des FC Bayern München ein Plakat aus. Dies wiederum löste schließlich einen Polizeieinsatz aus. Dem Unparteiischen blieb nichts anderes übrig, als beide Mannschaften wieder vom Platz zu schicken und die Partie zu unterbrechen. Und nachdem auch den Erkenntnissen nach auch Pfefferspray eingesetzt wurde, musste auch der Rettungsdienst anrücken. An eine Fortsetzung der Partie war so nicht mehr zu denken. Die Partie wurde schließlich abgebrochen. So erlebte die Regionalliga Bayern wohl eines seiner dunkelsten Kapitel in der Geschichte.

Wenn am kommenden Freitag (Anstoß 19 Uhr) im Grünwalder Stadion der FC Bayern München die DJK Vilzing empfängt, gehen beide Seiten sozusagen mit einem spielfreien Wochenende in die Begegnung. Und auch wenn, die DJK Vilzing am Samstag selbst nicht im Einsatz war, ebenso wie sechs weitere Mannschaften, deren Partie abgesagt wurde, hat man doch sicherlich einen Blick auf die Ergebnisse geworfen. Und diese kann man durchaus als akzeptabel für die Schwarz-Gelben bezeichnen, denn sowohl der FC Augsburg II (0:1 gegen die SpVgg Unterhaching), der FC Pipinsried (1:2 gegen Würzburger Kickers) und der SV Heimstetten (0:3 in Aschaffenburg) haben ihre Partien verloren. In den beiden Kellerduellen zwischen der SpVgg Ansbach (3:1 gegen Greuther Fürth II) und Buchbach gegen Rain/Lech (3:2) feierten die Heimteams jeweils Erfolge.