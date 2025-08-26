Spielabbruch in Wischhafen

Ereignisreicher 2. Spieltag in der 4. Kreisklasse - Der TSV Großenwörden II kam ordentlich unter die Räder und in Wischhafen wurde nicht zu Ende gespielt.
Ehemalige Bezirksligaspieler fallen in der untersten Klasse auf, so gesehen beim FC Mulsum/Kutenholz III. Jannik Martens ist einer von ihnen. Ihm gelangen beim 11:0 gegen einen überforderten TSV Großenwörden II satte 8 Treffer (!!). Damit hat der 33-Jährige mit jetzt 9 Toren die Führung der Torjägerliste übernommen, gefolgt von Bützfleths Bahattin Yilmaz mit 4 Treffern.
Eine Halbzeit hielt der Deinster SV III beim TuS Jork die Führung, dann gewannen die Altländer noch deutlich mit 5:2. Der TuS schoss sich damit vorerst auf Platz 2 der Tabelle.
Beim Stande von 3:0 und zwei Platzverweisen wurde die Begegnung des FC Wischhafen/Dornbusch II gegen den Schwinger SC II abgebrochen. Grund war der Ausfall einiger Flutlichtmasten.