Spielabbruch in Wischhafen

Ehemalige Bezirksligaspieler fallen in der untersten Klasse auf, so gesehen beim FC Mulsum/Kutenholz III. Jannik Martens ist einer von ihnen. Ihm gelangen beim 11:0 gegen einen überforderten TSV Großenwörden II satte 8 Treffer (!!). Damit hat der 33-Jährige mit jetzt 9 Toren die Führung der Torjägerliste übernommen, gefolgt von Bützfleths Bahattin Yilmaz mit 4 Treffern.

Eine Halbzeit hielt der Deinster SV III beim TuS Jork die Führung, dann gewannen die Altländer noch deutlich mit 5:2. Der TuS schoss sich damit vorerst auf Platz 2 der Tabelle.

Beim Stande von 3:0 und zwei Platzverweisen wurde die Begegnung des FC Wischhafen/Dornbusch II gegen den Schwinger SC II abgebrochen. Grund war der Ausfall einiger Flutlichtmasten.