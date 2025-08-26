 2025-08-21T14:07:42.707Z

Ligabericht
Jannik Martens erzielte 8 Treffer beim 11:0 gegen Großenwörden
Jannik Martens erzielte 8 Treffer beim 11:0 gegen Großenwörden – Foto: Jörg Struwe

Spielabbruch in Wischhafen

4. Kreisklasse: Kantersieg für Mulsum/Kutenholz - Jannik Martens erzielt 8 Tore

Ereignisreicher 2. Spieltag in der 4. Kreisklasse - Der TSV Großenwörden II kam ordentlich unter die Räder und in Wischhafen wurde nicht zu Ende gespielt.

Ehemalige Bezirksligaspieler fallen in der untersten Klasse auf, so gesehen beim FC Mulsum/Kutenholz III. Jannik Martens ist einer von ihnen. Ihm gelangen beim 11:0 gegen einen überforderten TSV Großenwörden II satte 8 Treffer (!!). Damit hat der 33-Jährige mit jetzt 9 Toren die Führung der Torjägerliste übernommen, gefolgt von Bützfleths Bahattin Yilmaz mit 4 Treffern.

Eine Halbzeit hielt der Deinster SV III beim TuS Jork die Führung, dann gewannen die Altländer noch deutlich mit 5:2. Der TuS schoss sich damit vorerst auf Platz 2 der Tabelle.

Beim Stande von 3:0 und zwei Platzverweisen wurde die Begegnung des FC Wischhafen/Dornbusch II gegen den Schwinger SC II abgebrochen. Grund war der Ausfall einiger Flutlichtmasten.

Fr., 22.08.2025, 19:30 Uhr
TuS Eiche Bargstedt
TuS Eiche BargstedtBargstedt II
SG Lühe
SG LüheSG Lühe III
1
1
Abpfiff

So., 24.08.2025, 11:00 Uhr
TuS Jork
TuS JorkTuS Jork II
Deinster SV
Deinster SVDeinster SV III
5
2
Abpfiff

So., 24.08.2025, 13:00 Uhr
FC Mulsum/Kutenholz
FC Mulsum/KutenholzMulsum/Kut. III
TSV Großenwörden
TSV GroßenwördenGroßenwörden II
11
0
Abpfiff

Fr., 22.08.2025, 20:00 Uhr
FC Wischhafen/Dornbusch
FC Wischhafen/DornbuschWischh./Dorn II
Schwinger SC
Schwinger SCSchwinger SC II
Abgebrochen

So., 31.08.2025, 12:30 Uhr
TuSV Bützfleth
TuSV BützflethBützfleth II
FC Wischhafen/Dornbusch
FC Wischhafen/DornbuschWischh./Dorn III
12:30

