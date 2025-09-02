Spielabbruch in Tönisberg: Neuwerk will keine Neuansetzung

Neuwerk hatte das Spielgeschehen unter Kontrolle – wenige Minuten der Nachspielzeit waren noch offen. Doch dann standen plötzlich alle im Dunkeln. Angepfiffen wurde das Spiel um 20 Uhr, um Punkt 22 Uhr schaltete sich das Flutlicht auf dem Sportplatz automatisch aus. Es ließ sich vor Ort auch nicht mehr einschalten. Schiedsrichter Serkan Piricek musste die Partie zwangsläufig abbrechen.

Der Sieg der Neuwerker und die drei Punkte für die Tabelle hängen nun in der Schwebe. Aufgrund des Abbruchs ist die Spielwertung nun Angelegenheit des Bezirkssportgerichts. Beide Vereine müssen nun Stellungnahmen abgeben. Es geht nun um die Frage, ob der VfL Tönisberg über die Zeitschaltuhr Bescheid wusste und somit den Spielabbruch hätte verhindern können. Wenn ja, liegt eine Pflichtverletzung vor, und das Spiel geht an Neuwerk. Wenn das Bezirkssportgericht jedoch kein Verschulden bei Tönisberg feststellt, könnte die Partie erneut angesetzt werden. Nach erster öffentlicher Aussage wussten die Tönisberg-Verantwortlichen nichts über die Zeitschaltuhr und das Flutlicht-Aus um 22 Uhr.

Stadt reagiert

Der Fall erhält zusätzliche Brisanz, da beide Teams zum Favoritenkreis für den Landesliga-Aufstieg zählen. „Wir hoffen, dass das Bezirkssportgericht es im Sinne des Sportes entscheidet. Wir sehen keinen Grund, dass das Spiel nachgeholt werden muss“, sagt Roger Neumann, der Vorsitzende der Sportfreunde. Neuwerk dominierte die Partie, ein Ausgleich lag nicht zwingend in der Luft. „Es ist maximal unglücklich für uns gelaufen“, so Neumann.

Vor rund einem Jahr gab es einen ähnlichen Fall in Mönchengladbach beim Kreispokalspiel zwischen dem Rheydter SV und dem SV Otzenrath: Mit Beginn des Elfmeterschießens um 22.30 Uhr ging das Flutlicht am Campus-Park aus. Das Kreissportgericht sah eine Pflichtverletzung beim Gastgeber Rheydter SV. Der Verein hätte laut Urteil über die Zeitschaltuhr aus einer Einweisung der Stadt Kenntnis haben müssen.

Dies gilt es nun auch im Fall von Tönisberg zu klären. Von Seiten des Sportamtes Kempen, das für die städtische Anlage des VfL Tönisberg zuständig ist, heißt es dazu auf Anfrage: „Wir sind noch in Klärung, bei wem die Schuld liegt. Wir sind in der Prüfung, wann es die letzte Einweisung auf der Anlage gab und wer daran teilgenommen hat.“ Eine Konsequenz hat das Sportamt hingegen schon gezogen: Es wurde angeordnet, die Zeitschaltuhr neu von 22 auf 23 Uhr einzustellen.