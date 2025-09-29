Spielabbruch in Söhrewald

Das Heimspiel der SG Söhrewald gegen den SBV 07 Kassel fand am Sonntag ein abruptes Ende. Wie die SG auf ihrer Website mitteilte, überschatte bereits nach wenigen Minuten eine schwere Verletzung die Partie.
Die Gäste gingen in der 2. Minute früh in Führung, wobei der Treffer abseitsverdächtig war und erste Diskussionen auslöste. Kurz darauf verletzte sich SG-Spieler Berat Miftari nach einem Foulspiel an der Außenlinie schwer am Knöchel. Der Krankenwagen musste herbeigerufen werden, und Miftari wurde noch vor Ort erstversorgt, bevor er ins Krankenhaus gebracht wurde. Aufgrund der Schwere der Verletzung wurde die Partie abgebrochen.
Am Sonntag wurde Berat Miftari erfolgreich operiert. Die SG Söhrewald wünscht ihrem Spieler auf diesem Wege eine schnelle und vollständige Genesung.