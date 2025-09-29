Spielabbruch in Söhrewald

Die Gäste gingen in der 2. Minute früh in Führung, wobei der Treffer abseitsverdächtig war und erste Diskussionen auslöste. Kurz darauf verletzte sich SG-Spieler Berat Miftari nach einem Foulspiel an der Außenlinie schwer am Knöchel. Der Krankenwagen musste herbeigerufen werden, und Miftari wurde noch vor Ort erstversorgt, bevor er ins Krankenhaus gebracht wurde. Aufgrund der Schwere der Verletzung wurde die Partie abgebrochen.

Am Sonntag wurde Berat Miftari erfolgreich operiert. Die SG Söhrewald wünscht ihrem Spieler auf diesem Wege eine schnelle und vollständige Genesung.