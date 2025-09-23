Spielabbruch in Simmershausen

VfL-Spieler Titian Knop berichtete, dass trotz der jungen Altersklasse des Schiedsrichters Elias David Frank eine klare Linie durchgezogen wurde. Die Eskalation begann nach dem vierten Treffer, als ein strittiger Zweikampf weitergespielt wurde und das Tor fiel. Ordner mussten eingreifen, nachdem die Stimmung der Gästeanhänger aggressiver wurde, und ein Spieler des Kurdischen FC warf sein Trikot in Richtung des Schiedsrichters.

Nach Rücksprache mit den Kapitänen wurde die Partie abgebrochen. Von Seiten des Kurdischen FC lag auf Nachfrage kein Statement vor. Knop äußerte sein Bedauern über das unschöne Ende: „Es ist schade, dass ein Hobbyspiel auf diese Weise endet, und man überlegt sich, ob man sich solche Situationen in Zukunft noch antun möchte.“