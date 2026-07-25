Spielabbruch in Schwanheim: Gerichtsurteil steht noch aus

Nach einer kurzen Aufklärung mussten die Zeugen den Saal verlassen. Zunächst seien dann, so Willwohl, zwei Vereinsvertreter sowie die Beschuldigten beider Vereine angehört worden, ehe der Schiedsrichter und weitere Zeugen vernommen wurden. Aus Zeitgründen konnten jedoch längst nicht alle geladenen Zeugen angehört werden. Die Atmosphäre sei trotz der Brisanz des Falles sachlich und entspannt geblieben, lobt der SVS-Funktionär.

Dennoch sei auch bei Willwohl eine gewisse Anspannung zu spüren gewesen. Rückschlüsse auf das zu erwartende Urteil konnte er aus der Verhandlung aber nicht ziehen: "Ich habe weder ein schlechtes noch ein gutes Gefühl."

Dass der Fall direkt vor dem Sportgericht des HFV und nicht erst auf Kreisebene verhandelt wurde, ist außergewöhnlich, nach Einschätzung von Kreisfußballwart Martin Wecht aber auf die Schwere der Angelegenheit zurückzuführen. Das Verbandsgericht befasse sich insbesondere mit Fällen, in denen mehrere erschwerende Faktoren zusammenkommen – etwa Diskriminierung oder Rassismus sowie Vorfälle mit besonderer öffentlicher Bedeutung.