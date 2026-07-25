Spielabbruch in Schwanheim: Gerichtsurteil steht noch aus

Frankfurt. Nach den tätlichen Auseinandersetzungen beim Spiel der Fußball-Kreisliga C zwischen dem SV Schwanheim und dem SV Bobstadt am 3. Mai hatte das Kreissportgericht ein vierwöchiges Spielverbot für beide Mannschaften verhängt. Der SV Bobstadt hatte kurz nach den Vorfällen seine Mannschaft freiwillig vom Spielbetrieb für die kommende Saison abgemeldet. Der Fall weckte in der Folge das Interesse des Hessischen Fußballverbandes (HFV), der die Unterlagen zu dem Geschehen vom Kreissportgericht weitergeleitet bekam. Die Verhandlung über ein abschließendes Urteil fand nun in Frankfurt vor dem HFV-Verbandsgericht statt.
Im Verfahren ist trotz stundenlanger Verhandlung noch keine Entscheidung gefallen. Das Urteil selbst werde zeitnah schriftlich eintreffen, berichtet Schwanheims Abteilungsleiter Manuel Willwohl. Weitere Anhörungen seien nicht vorgesehen. Die Verhandlung dauerte demnach knapp drei Stunden. Vor Ort seien Vereinsvertreter aus Schwanheim und Bobstadt, Reiner Held vom Kreisfußballausschuss Bergstraße sowie der Schiedsrichter des abgebrochenen Spiels gewesen. Geleitet wurde die Verhandlung von einem Kammervorsitzenden und zwei Beisitzern des HFV.
Nach einer kurzen Aufklärung mussten die Zeugen den Saal verlassen. Zunächst seien dann, so Willwohl, zwei Vereinsvertreter sowie die Beschuldigten beider Vereine angehört worden, ehe der Schiedsrichter und weitere Zeugen vernommen wurden. Aus Zeitgründen konnten jedoch längst nicht alle geladenen Zeugen angehört werden. Die Atmosphäre sei trotz der Brisanz des Falles sachlich und entspannt geblieben, lobt der SVS-Funktionär.
Dennoch sei auch bei Willwohl eine gewisse Anspannung zu spüren gewesen. Rückschlüsse auf das zu erwartende Urteil konnte er aus der Verhandlung aber nicht ziehen: "Ich habe weder ein schlechtes noch ein gutes Gefühl."
Dass der Fall direkt vor dem Sportgericht des HFV und nicht erst auf Kreisebene verhandelt wurde, ist außergewöhnlich, nach Einschätzung von Kreisfußballwart Martin Wecht aber auf die Schwere der Angelegenheit zurückzuführen. Das Verbandsgericht befasse sich insbesondere mit Fällen, in denen mehrere erschwerende Faktoren zusammenkommen – etwa Diskriminierung oder Rassismus sowie Vorfälle mit besonderer öffentlicher Bedeutung.
Wecht selbst nahm an der Verhandlung nicht teil und kann daher nur über mögliche Strafen spekulieren. Er verweist jedoch auf die Strafordnung des HFV, die den Rahmen für mögliche Sanktionen vorgibt. Ein Beispiel: Im Falle von Tätlichkeiten beträgt die Mindeststrafe demnach sechs Spiele Sperre, je nach Schwere des Vorfalls kann sie auf 20 oder sogar 30 Spiele ausgeweitet werden. "Das Strafmaß wird durch die Strafordnung geregelt. Daran muss sich auch das Verbandsgericht halten, aber es gibt Ermessensspielräume", erklärt Wecht. Der Kreisfußballwart rechnet damit, dass gegen die Hauptbeschuldigten längere Sperren ausgesprochen werden können.
Zwei Spieler hatten am 3. Mai kurz vor dem Abbruch die Rote Karte gesehen und haben einen Teil ihrer Sperren bereits abgesessen. Sollten weitere Sperren verhängt werden, würden diese mit der schriftlichen Urteilsverkündung in Kraft treten und gegebenenfalls in die neue Saison hineinreichen. Auch die Vereine müssen mit harten Sanktionen rechnen. Neben Geldstrafen seien laut Strafordnung auch Punktabzüge oder Spielverbote möglich. Allein ein vorsätzlich herbeigeführter Spielabbruch werde mit einer Geldstrafe von mindestens 300 Euro sowie einem Punktabzug zwischen drei und 15 Punkten geahndet, so Wecht.
Generell hält Wecht Punktabzüge für die gerechtere Lösung, da der Ligabetrieb regulär weiterläuft. Bei Spielverboten fallen dagegen Spiele aus, gleich mehrere Mannschaften sind betroffen.
Allein in der vergangenen Saison habe es laut Wecht im Kreis Bergstraße mehr als 20 Kammerurteile gegeben. "Das ist nicht normal", stellt er fest und führt aus: "Die Leute tragen immer mehr von der Aggressivität, die ihnen im Alltag begegnet, mit auf den Sportplatz."
Ein Einzelrichter entscheidet meist bei kleineren Vergehen, beispielsweise über eine Sperre nach einer Roten Karte. Bei einem Kammerurteil entscheiden mehrere Richter über einen komplexeren Fall, bei Einspruchseinlegung oder einer mündlichen Verhandlung. Betroffen seien bei den Kammerurteilen der vergangenen Saison nicht nur Herrenmannschaften gewesen, moniert Wecht, sondern auch der Jugendbereich – bis hin zur F-Jugend.
Übrigens: Vor Jahresfrist war vor dem Kreissportgericht ein ähnlicher Fall verhandelt worden. Am 4. Mai 2025 trat der VfR Bürstadt II in Schwanheim an. Nach Tumulten wurde das Spiel in der 87. Minute abgebrochen. Damals wurden Sperren von 18, 22 und 24 Spielen ausgesprochen, erinnert sich Wecht. Dazu kamen Geldstrafen in jeweils dreistelliger Höhe gegen beide Vereine. Ob das HFV-Sportgericht diesmal ähnliche Sanktionen verhängen wird, ist noch offen.