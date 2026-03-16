Spielabbruch in Riemke: Tumultartige Szenen im Abstiegsduell

Das Spiel zwischen Adler Riemke und Eintracht Grumme wurde in der 84. Spielminute abgebrochen. – Foto: Nückel

Das Kellerduell der Kreisliga A1 zwischen DJK Adler Riemke und SV Eintracht Grumme ist am Sonntagabend vorzeitig beendet worden. Beim Stand von 4:0 für die Gastgeber brach der Schiedsrichter die Partie in der 84. Minute ab, nachdem es auf dem Platz zu tumultartigen Szenen gekommen war.

Auslöser der Situation war ein hartes Foulspiel an einem Grummer Spieler, das auf dem Feld zunächst für Diskussionen sorgte. Nach Angaben von Grumme-Trainer Michael van Ophoven entwickelte sich daraus eine größere Auseinandersetzung. Zuschauer und Personen von der Riemker Bank sollen auf den Platz gelaufen sein, wodurch die Lage unübersichtlich wurde. „Es ist zu tumultartigen Szenen gekommen“, erklärte van Ophoven, der zugleich betonte, dass kein Zuschauer aus dem Grummer Lager den Platz betreten habe.

Eine andere Wahrnehmung schilderte dagegen Riemkes Trainer Marcus Notzon. Demnach habe ein Riemker Spieler zwar ein Foul begangen, der Gefoulte sei jedoch aufgesprungen und habe geschubst, zudem habe ein weiterer Grummer Spieler zugeschlagen. Notzon und ein Betreuer seien daraufhin auf den Platz gelaufen, um die Situation zu beruhigen. Nach wenigen Minuten sei zwar wieder Ruhe eingekehrt, doch der Unparteiische entschied sich dennoch für den Abbruch.