Flutlichtausfall in Oberhausen – Foto: Robin Bogaletzki

Spielabbruch in Oberhausen – Flutlicht-Sicherung durchgebrannt Kreisliga A Oberhauen & Bottrop: Die Partie zwischen dem VfR Oberhausen und dem BV Osterfelde musste aufgrund eines Flutlichtasufalls abgebrochen werden. Verlinkte Inhalte Kreisliga A OB/BOT VfR Oberha. BV Osterfeld

Die Partie zwischen dem VfR Oberhausen und dem BV Osterfeld neigte sich dem Ende zu und eigentlich war der Sieg für den VfR schon in trockenen Tüchern. Dann machte ein Ausfall der Flutlichter dem regulären Spielende einen Strich durch die Rechnung. Das ist passiert:

VfR auf Kurs zum elften Saisonsieg

Die Vorzeichen auf das Spiel waren recht deutlich: der Gastgeber steht mit 31 Zählern auf dem fünften Tabellenplatz, währen BV Osterfeld das Schlusslicht bildet und gerade mal vier Punkte in der laufenden Saison sammeln konnte. Und das sollte sich genau so auch im Spielverlauf widerspiegeln. In die Kabine ging der VfR mit einer 1:0-Führung durch Julian Birkholz (34.). Mit Wiederanpfiff überrumpelte der Außenseiter den Gastgeber und stach nach knapp zwei Minuten zu – Soner Karakoc (47.) markierte den 1:1-Ausgleichstreffer. Ein Weckruf für die Hausherren, die kurzerhand die Führung durch Eray Aslan (48.) wiederherstellten und knappe zehn Minuten später durch einen Doppelschlag von Christian Geber (56.) und Tim Schmidt (60.) den Sieg eigentlich perfekt machten.