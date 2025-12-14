Spielabbruch in Oberhausen – Flutlicht-Sicherung durchgebrannt

Die Partie zwischen dem VfR Oberhausen und dem BV Osterfeld neigte sich dem Ende zu und eigentlich war der Sieg für den VfR schon in trockenen Tüchern. Dann machte ein Ausfall der Flutlichter dem regulären Spielende einen Strich durch die Rechnung. Das ist passiert:
Die Vorzeichen auf das Spiel waren recht deutlich: der Gastgeber steht mit 31 Zählern auf dem fünften Tabellenplatz, währen BV Osterfeld das Schlusslicht bildet und gerade mal vier Punkte in der laufenden Saison sammeln konnte.
Und das sollte sich genau so auch im Spielverlauf widerspiegeln. In die Kabine ging der VfR mit einer 1:0-Führung durch Julian Birkholz (34.). Mit Wiederanpfiff überrumpelte der Außenseiter den Gastgeber und stach nach knapp zwei Minuten zu – Soner Karakoc (47.) markierte den 1:1-Ausgleichstreffer. Ein Weckruf für die Hausherren, die kurzerhand die Führung durch Eray Aslan (48.) wiederherstellten und knappe zehn Minuten später durch einen Doppelschlag von Christian Geber (56.) und Tim Schmidt (60.) den Sieg eigentlich perfekt machten.
Circa zehn Minuten vor regulärem Spielende kam ein Flutlichtausfall dem Sieg der Oberhausener in die Quere. Ralf Zimmermann, Pressesprecher des VfR Oberhausen, erklärt gegenüber FuPa Niederrhein, wie es dazu kommen konnte: „Eine Sicherung ist – im wahrsten Sinne des Wortes – durchgebrannt“, und fügte hinzu: „Der Brand ist zum Glück von selbst wieder ausgegangen.“ Auf einem Bild, dass unserer Redaktion vorliegt, ist deutlich zu erkennen, wie sich ein kleines Feuer durch die Plastikverkleidung des Sicherungskastens gebrannt haben muss. Glücklicherweise bedurfte es keiner aktiven Löscharbeiten und es gab keine größeren Schäden.
Wie lange die Reparatur der Sicherungen und das Wiederfunktionieren der Flutlichter dauert, ist noch nicht klar, denn die Verantwortung liege bei der Stadt Oberhausen, erklärt Zimmermann. Und ob der VfR Oberhausen den Zwischenstand von 4:1 als Sieg gewertet bekommt, das Spiel zu Ende geführt wird oder gar eine Wiederholung der Partie erfolgt, ist ebenfalls nicht geklärt.