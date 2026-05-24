Spielabbruch in Murg nach Tätlichkeit gegen Schiedsrichter von Werner Hornig (BZ) · Heute, 18:55 Uhr · 0 Leser

Nach dem zweiten Platzverweis der Partie kam es zu dem Vorfall, der zu dem Spielabbruch führte. | Foto: Patrick Seeger

Die Fußballpartie zwischen dem SV Blau-Weiß Murg und dem SV Buch ist am Samstag abgebrochen wurden. Ein Fußballer der Gastgeber soll den Schiedsrichter beleidigt und gestoßen haben.