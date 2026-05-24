Die Fußballpartie zwischen dem SV Blau-Weiß Murg und dem SV Buch ist am Samstag abgebrochen wurden. Ein Fußballer der Gastgeber soll den Schiedsrichter beleidigt und gestoßen haben.
Es lief die 83. Spielminute, als die Bezirksligapartie zwischen Murg und Buch ein jähes Ende fand. Bei einer 6:0-Führung war das Spiel zugunsten der Fußballer aus Buch entschieden. Selbst nach der Gelb-Roten Karte gegen den Murger Francesco Lo Presti (51.) trudelte die Begegnung dem Ende entgegen. „Es war ein normales Spiel. Es hat überhaupt nichts darauf hingedeutet, dass die Partie so enden wird“, meinte der Bucher Trainer Daniel Pietzke.
Weiterlesen: Spielabbruch in Murg nach Tätlichkeit gegen Schiedsrichter (BZ-Plus)