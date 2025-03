Spielabbruch in Malsch

So., 09.03.2025, 15:00 Uhr

Der TSV machte beim Aufstiegsaspiranten in Malsch über weite Strecken ein gutes Spiel. Zwar hatten die Gastgeber vor allem im ersten Durchgang eine deutliche Feldüberlegenheit zu verbuchen, kamen aber zu keinen nennenswerten Abschlüssen. Die Bernecker-Elf belohnte sich kurz nach der Halbzeit nach einem toll herausgespielten Konter über Marcus Wernert und Marcel Baier mit dem 0:1. Durch zwei vermeidbare Gegentore nach Eckbällen drehten die Hausherren binnen sechs Minuten das Spiel zu ihren Gunsten (66./72.). Ob dieses (Zwischen-)Ergebnis Bestand haben wird, muss allerdings das Sportgericht entscheiden, denn die Partie wurde nach einer Tätlichkeit eines Malscher Verantwortlichen an unserem Kapitän in der Schlussphase vom Unparteiischen abgebrochen.