Spielabbruch in Eberswalde und ein später Schock in Glienicke

Der 4. Spieltag in der Landesliga Nord begann heute mit einem packenden, aber unvollendeten Fußballabend in Eberswalde. Während dort das Flutlicht den Ausgang verhinderte und das Match abgebrochen wurde, jubelten der FC Concordia Buckow/Waldsieversdorf und die SG Einheit Zepernick auswärts. Drei Spiele, drei Geschichten voller Emotionen, Wendungen und bitterer Enttäuschungen.

Ein Fußballabend, der in Erinnerung bleibt, endete zwei Minuten vor Schluss abrupt: Beim Stand von 3:2 für den SV Falkensee-Finkenkrug fiel in Eberswalde das Flutlicht aus – und die Partie musste abgebrochen werden. Bis dahin hatten die 102 Zuschauer ein mitreißendes Spiel erlebt. Schon in der 10. Minute brachte Louis Heinrich die Gäste in Führung. Doch nur zehn Minuten später glich Diego Lima De Mello für Eberswalde aus, ehe derselbe Spieler in der 41. Minute per Foulelfmeter die Partie drehte. Nach der Pause antwortete Falkensee mit Wucht. In der 60. Minute markierte Linus Eick den Ausgleich, bevor Robin Schultze in der 72. Minute die Gäste erneut in Front brachte. Als die Entscheidung kurz bevorstand, versank das Stadion im Dunkel – der Ausgang bleibt offen, die Emotionen jedoch bleiben intensiv. ---

Die SG Bornim steckt weiter tief im Tabellenkeller, während der FC Concordia Buckow/Waldsieversdorf mit einem 3:0-Sieg wichtige Punkte einfahren konnte. Vor 120 Zuschauern setzten die Gäste früh die Akzente. In der 25. Minute traf Joao Victor Braga De Souza zur Führung. In der zweiten Halbzeit spielte Concordia die Partie abgeklärt herunter. Theo Hahn erhöhte in der 78. Minute auf 2:0, ehe Nick Turner in der 88. Minute den Endstand besorgte. Bornim versuchte viel, fand aber zu selten den Weg ins letzte Drittel. ---

Fortuna Glienicke erlebte einen bitteren Fußballabend. 87 Zuschauer sahen ein Duell, das lange offen war, in dem die Gastgeber kämpften und den Gästen alles abverlangten. Doch kurz vor dem Schlusspfiff schlug die SG Einheit Zepernick eiskalt zu. In der 90. Minute war es Tom Bittner, der mit seinem Treffer zum 1:0 die Serie der Gäste fortsetzte. Mit vier Siegen aus vier Spielen bleibt Zepernick vorne dabei, während Glienicke trotz couragierter Leistung tief im Tabellenkeller festsitzt. ---

Der FSV Bernau erwartet Spitzenreiter SV Viktoria Potsdam zum Topspiel. Bernau drehte zuletzt bei Concordia einen frühen Rückstand durch Tore von Mattis Raschke und Dennis Ulbrich in einen 3:1-Erfolg. Viktoria Potsdam sorgte mit einem historischen 10:1 gegen Neustadt für Aufsehen: Mathis Lange traf gleich viermal, Tom Nattermann doppelt, dazu trugen sich Fabian Herrmann, Marvin Kleihs, Lennard Lämmerhirt und Jeff Salpeter in die Torschützenliste ein. Mit drei Siegen und 21:3 Toren führt Viktoria souverän die Tabelle an. Bernau will nun die Serie stoppen und selbst zur Spitze aufschließen. ---

Für den SV Schwarz-Rot Neustadt/Dosse steht nach dem 1:10-Debakel in Potsdam Wiedergutmachung an. Abdel Mamadou erzielte zwar den Ehrentreffer, doch am Ende stand die höchste Niederlage des Spieltags. Nun wartet mit dem FC Schwedt ein Gegner, der zuletzt mit 3:0 gegen Fortuna Babelsberg gewann. Christian Staatz und Szymon Wierzchowski trafen dabei jeweils vom Punkt, ehe Wierzchowski in der 90. Minute den Endstand herstellte. Neustadt ist Tabellenletzter und muss dringend punkten, während Schwedt den Anschluss an die obere Tabellenhälfte sucht. ---

Fortuna Babelsberg empfängt den FC 98 Hennigsdorf und will nach dem 0:3 in Schwedt endlich den ersten Saisonsieg feiern. Der Absteiger hat bislang nur ein Tor erzielt und wartet auf den Befreiungsschlag. Hennigsdorf hingegen schoss sich mit einem 6:1 gegen Glienicke eindrucksvoll frei. Tobias Völkel traf doppelt, Maximilian Hinz, Ron Hass, Finn Hieronymi und Sven Donnerhaak machten den Kantersieg perfekt. Fortuna Babelsberg steht als Tabellendreizehnter unter Zugzwang, Hennigsdorf möchte mit einem weiteren Sieg ins Mittelfeld vorstoßen. ---

Im Duell zweier Teams aus unteren Tabellenhälfte empfängt der SV 1920 Zehdenick den Angermünder FC. Zehdenick kam zuletzt in einem wilden Spiel bei Einheit Zepernick zu drei Treffern durch Kevin Höpfner und Süleyman Gül, musste sich aber am Ende 3:4 geschlagen geben. Angermünde unterlag zuhause dem Schönower SV mit 1:3, trotz des zwischenzeitlichen Ausgleichs von Nico Hanse. Zudem schwächte Marvin Jaskolka sein Team mit einer späten Gelb-Roten Karte. Beide Teams benötigen dringend ein Erfolgserlebnis. ---