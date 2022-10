Spielabbruch in Drochtersen 3. Kreisklasse: A/O IV gewinnt Spitzenspiel - Aufsteiger kommen unter die Räder - Torres Acosta und Jonas Fuchs treffen dreimal

Nur eine Halbzeit wurde in Drochtersen gespielt, wo der FSV Bliedersdorf/Nottensdorf III zu Gast war. Kurz vor der Pause stürzte ein Gästespieler unglücklich auf dem Kunstrasen und fiel auf den Rücken. Nach längerer Unterbrechung, der Krankenwagen kam, entschieden sich die FSV-Akteure dafür, nicht weiterspielen zu wollen. Schiedsrichter Peter Wessolowski brach die Begegnung ab. Ob das Spiel mit 5:0 für die Kehdinger gewertet wird, ist noch offen. Die beiden gut in die Saison gestarteten Aufsteiger aus Wiepenkathen und Wangersen kamen diesmal unter die Räder. Während die Elf von André Spors und Jannick Törner beim sechsmal sieglosen MTV Hammah III 2:5 verlor, musste Wangersen gegen die bislang auswärts punktlose SG Lühe II mit 1:6 die Segel streichen. Nächster Derbysieg für den SuSV Heinbockel. Beim TSV Großenwörden II holte sich die Mannschaft von Jörg Koslowski mit 5:1 den dritten Dreier in Serie. Platz 2 festigte die SV Ahlerstedt/Ottendorf IV, die sich im Spitzenspiel gegen den TSV Apensen III mit 4:2 durchsetzte. Als dreifacher Torschütze zeichnete sich Jorge Andres Torres Acosta aus.

In der Torschützenliste schoss sich Hammahs Jonas Fuchs mit seinen drei Treffern gegen Wiepenkathen mit jetzt 11 Treffern knapp hinter das Spitzenduo Hannes Bertram (SuSV Heinbockel) und Simon Laß (MTV Wangersen) mit jeweils 12 Treffern.