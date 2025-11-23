Spielabbruch in der Oberliga sorgt für viel Gesprächsstoff

Das gestern abgebrochene Spiel in der Oberliga Baden-Württemberg zwischen dem FSV 08 Bietigheim-Bissingen und dem TSV Essingen sorgt für viel Geprächsstoff. Trainer Daniel Zmpitas vom FSV 08 Bietigheim-Bissingen teilt gegenüber FuPa das Folgende mit:

"Nachdem das für 11 Uhr angesetzte Spiel unserer U17 durch die Unparteiischen vor Ort abgesetzt wurde, kontaktierten wir die Schiedsrichter und berichteten über den Zustand des Platzes. Dies nahmen sie zur Kenntnis, aber verwiesen darauf, dass sie sich den Platz vor Ort anschauen müssen. Nach Prüfung eine Stunde vor Spielbeginn, sahen sie keinen Grund für eine Spielabsage. Auch der TSV Essingen hat diesbezüglich bis zum Spielbeginn in keinster Weise Kontakt zu uns oder den Unparteiischen gesucht.

Nach Spielbeginn und unserem frühen Führungstreffer (2. Minute) pochte Essingen auf einen Spielabbruch. Auch wir waren der Meinung, dass das Risiko einer Verletzung zu groß sei und haben zu keinem Zeitpunkt etwas anderes geäußert. Die Entscheidung dafür müssen allerdings die Unparteiischen treffen, welche dann richtigerweise nach 20 Spielminuten getroffen wurde.

Die Verletzung von Jerome Weisheit hatte nichts mit dem Zustand des Platzes zu tun, da es sich um einen unglücklichen Zusammenprall handelte.