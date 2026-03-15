Spielabbruch in der Landesliga West

Die Partie zwischen Zweibrücken und Schmittweiler-Callbach wurde in der 75. Minute abgebrochen. – Foto: Timo Babic

Die Landesliga-Partie zwischen dem TSC Zweibrücken und dem FC Schmittweiler-Callbach steuerte gerade in die Schlussphase, als das Spiel in der 75. Minute beim Stand von 2:1 für den FCSC jäh beendet wurde. Der Grund: Ein Spieler der Gastgeber hatte sich schwer verletzt.

Schmittweilers Co-Trainer Jeffrey Renner schilderte die Situation so: "Unser Justus Rech wollte den Ball klären, hat dabei beim Schwingen des Beines seinen Gegenspieler unabsichtlich in die Weichteile getroffen. Er ist dann umgefallen, hat bei jeder Bewegung nur geschrien." Nach einer Viertelstunde traf der Krankenwagen ein. Mit Blick auf den TSC-Spieler, dem es den Umständen entsprechend wohl schon wieder besser ging, sei Schmittweiler-Callbach eigentlich bereit gewesen, die Partie fortzusetzen, wie Renner bestätigt. Doch bei Zweibrücken sahen sich einige Spieler offenbar nicht mehr in der Lage, die Partie konzentriert weiterzuführen. Somit brach der Referee die Partie ab.

Ein Urteil fällt nun vor der Gebietsspruchkammer. Wird der TSC als Abbruchverursacher belangt, ist davon auszugehen, dass Schmittweiler am grünen Tisch die drei Punkte zugesprochen bekommt. "Die wären ganz wichtig", sagt Renner.