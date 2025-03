Hohenahr-Hohensolms . Das Fußballwochenende startet mit einem Spielabbruch in der Fußball-A-Liga Wetzlar zwischen der SG Hohenahr und der TSG Dorlar. Der Grund: Beim Stand von 2:1 aus Sicht der Hausherren verletzte sich TSG-Torhüter Lars Weber in der Schlussphase des Duells schwer. Krankenwagen und Notarzt und auch der Helikopter waren auf dem Kunstrasenplatz in Hohensolms im Einsatz.