Ligabericht
Schiedsrichter Marius Löhr bricht die Fußball-C-Liga-Partie zwischen dem FC Schöffengrund II und Genclerbirligi Wetzlar in der Nachspielzeit ab. Zuvor soll es zu Tätlichkeiten eines Gästespielers gekommen sein. (Symbolfoto) © BCFC - stock.adobe.com
Spielabbruch in der C-Liga Wetzlar: Was ist genau passiert?

Teaser KLC WETZLAR: +++ Kurz vor Schluss wird die Partie zwischen dem FC Schöffengrund II und Genclerbirligi Wetzlar in der Fußball-C-Liga abgebrochen. Das sagen die betroffenen Vereine +++

Schöffengrund-Oberwetz. Zu einem unschönen Vorfall ist es am vergangenen Sonntag in der Fußball-C-Liga Wetzlar (Gruppe 2) gekommen. Schiedsrichter Marius Löhr brach die Begegnung zwischen dem FC Schöffengrund II und Genclerbirligi Wetzlar kurz vor Schluss beim Stand von 3:2 für die Gastgeber ab. Was war passiert? Zwei Minuten Nachspielzeit hatte der Unparteiische angezeigt, als sich ein Spieler der Gäste mutmaßlich zu mehreren Tätlichkeiten hinreißen ließ.

Den kompletten Bericht lest ihr bei unserem Kooperationspartner mittelhessen.de (PLUS-Inhalt) unter diesem Link.

