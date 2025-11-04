Spielabbruch in der C-Liga Wetzlar: Was ist genau passiert?

Schöffengrund-Oberwetz. Zu einem unschönen Vorfall ist es am vergangenen Sonntag in der Fußball-C-Liga Wetzlar (Gruppe 2) gekommen. Schiedsrichter Marius Löhr brach die Begegnung zwischen dem FC Schöffengrund II und Genclerbirligi Wetzlar kurz vor Schluss beim Stand von 3:2 für die Gastgeber ab. Was war passiert? Zwei Minuten Nachspielzeit hatte der Unparteiische angezeigt, als sich ein Spieler der Gäste mutmaßlich zu mehreren Tätlichkeiten hinreißen ließ.
