Spielabbruch in der C-Liga Wetzlar: Was ist genau passiert?

Schöffengrund-Oberwetz. Zu einem unschönen Vorfall ist es am vergangenen Sonntag in der Fußball-C-Liga Wetzlar (Gruppe 2) gekommen. Schiedsrichter Marius Löhr brach die Begegnung zwischen dem FC Schöffengrund II und Genclerbirligi Wetzlar kurz vor Schluss beim Stand von 3:2 für die Gastgeber ab. Was war passiert? Zwei Minuten Nachspielzeit hatte der Unparteiische angezeigt, als sich ein Spieler der Gäste mutmaßlich zu mehreren Tätlichkeiten hinreißen ließ.