Spielabbruch in der Bezirksliga

So., 07.12.2025, 12:00 Uhr SV Nufringen Croatia Stuttgart

Aufsteiger SV Nufringen geht nach dem 1:5 beim TV Echterdingen II mit dem Wissen in dieses Heimspiel, dass 15 Punkte und Rang 13 noch längst keine Sicherheit im Kampf gegen die drei direkten Abstiegsplätze bedeuten. Croatia Stuttgart hat sich mit dem 2:2 gegen den TSV Musberg auf 14 Punkte herangearbeitet, bleibt als Tabellen-14. aber mitten im Abstiegssumpf. Es ist ein klassisches Sechs-Punkte-Spiel zweier direkter Konkurrenten, in dem der Sieger sich ein kleines Polster verschaffen kann und der Verlierer tief in die Gefahrenzone rutscht. Beide Mannschaften müssen dabei auch die Relegationsplätze im Blick behalten, denn die Abstände nach unten sind gering und jeder Ausrutscher kann teuer werden. ---

Die SpVgg Holzgerlingen kassierte mit dem 1:5 beim VfL Herrenberg einen empfindlichen Rückschlag und steht mit 16 Punkten und Platz 12 näher an der Abstiegszone als an der ruhigen Tabellenmitte. Ganz anders die Spvgg 1897 Cannstatt, die mit dem 5:0 gegen den SV Rohrau ihre Ambitionen im Aufstiegsrennen untermauerte und als Zweiter mit 27 Punkten nur einen Zähler hinter Spitzenreiter SV Vaihingen liegt. Für Holzgerlingen geht es darum, sich gegen einen Topgegner zu stabilisieren und nicht noch tiefer in den Sog der unteren Ränge gezogen zu werden. Cannstatt kann mit einem weiteren Auswärtserfolg den Druck auf Vaihingen erhöhen und sich gleichzeitig von den punktgleichen Verfolgern TV Darmsheim, TSV Jahn Büsnau und TV Echterdingen II absetzen.

Der SV Bonlanden steht mit 18 Punkten aus 13 Spielen als Neunter solide da, hat aber das Nachholspiel beim TV Darmsheim noch in der Hinterhand und darf die Abstiegszone trotzdem nicht aus den Augen verlieren. Der VfL Herrenberg reist nach dem deutlichen 5:1-Heimsieg gegen die SpVgg Holzgerlingen mit Rückenwind an und hat sich mit 17 Punkten und Rang 11 ein wenig Luft verschafft. In diesem Duell zweier Teams aus dem breiten Mittelfeld geht es darum, den Blick eher nach oben als nach unten richten zu dürfen. Bonlanden kann mit einem Heimsieg die eigene Ausgangsposition im Hinblick auf die enge Tabellenkonstellation deutlich verbessern, während Herrenberg die Chance hat, einen direkten Konkurrenten hinter sich zu lassen.

Der VfL Oberjettingen steckt mit lediglich 5 Punkten und Platz 16 tief im Tabellenkeller und weiß, dass gegen einen Aufstiegsanwärter wie TV Darmsheim nur mit einem perfekten Tag Zählbares möglich scheint. Der Absteiger aus Darmsheim geht als Tabellendritter mit 26 Punkten und einem Spiel weniger als die Konkurrenz ins Rennen und hat beim Schlusslicht die große Chance, den Rückstand auf die Spitze weiter zu verkürzen. Für Oberjettingen ist dieses Heimspiel auch eine mentale Prüfung, denn nach bislang nur einem Saisonsieg droht der Anschluss an das rettende Ufer endgültig zu reißen. Darmsheim hingegen kann mit einem Auswärtssieg den Druck auf SV Vaihingen und Spvgg 1897 Cannstatt massiv erhöhen und seine Rolle als heißer Kandidat auf mindestens den Relegationsplatz untermauern.

So., 07.12.2025, 14:00 Uhr TSV Dagersheim ASV Botnang

Der TSV Dagersheim hat das 0:6 beim SV Vaihingen schwer zu verdauen und steht als Aufsteiger mit nur 7 Punkten auf Rang 15 direkt vor den Abstiegsplätzen, sodass dieses Heimspiel einen besonderen Charakter bekommt. Der ASV Botnang, ebenfalls Aufsteiger, reist nach dem 4:0 gegen den VfL Oberjettingen als Tabellensechster mit 22 Punkten an und kann den positiven Trend im oberen Mittelfeld fortsetzen. Für Dagersheim geht es darum, im direkten Duell mit einem Team aus der oberen Tabellenhälfte Widerstandskraft zu zeigen und wichtige Punkte im Kampf gegen den direkten Abstieg zu sammeln. Botnang wiederum kann mit einem Auswärtserfolg den Anschluss an das dicht gedrängte Verfolgerfeld um die Aufstiegsränge halten und die komfortable Ausgangslage vor der Winterpause weiter festigen.

So., 07.12.2025, 14:30 Uhr TSV Musberg TSV Jahn Büsnau

Der TSV Musberg hat sich mit dem 2:2 bei Croatia Stuttgart auf 19 Punkte und Rang 7 gearbeitet, bleibt aber in Schlagdistanz sowohl zu den Verfolgerplätzen als auch zur gefährlichen Tabellenregion. Aufsteiger TSV Jahn Büsnau steht mit 26 Punkten als Vierter glänzend da und hat den 2:1-Heimsieg gegen den SV Deckenpfronn im Rücken, womit der Kontakt zu den Aufstiegsrängen gewahrt bleibt. Das Duell in Musberg ist ein klassisches Spitzenspiel aus dem erweiterten oberen Drittel, in dem der Gastgeber mit einem Sieg wieder dichter an die Topplätze heranrücken kann. Büsnau hingegen kann mit einem Auswärtserfolg die eigene Überraschungsrolle im Aufstiegsrennen zementieren und den Druck auf die besser platzierten Teams weiter erhöhen.

So., 07.12.2025, 14:00 Uhr SV Rohrau TV Echterdingen II