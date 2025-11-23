Spielabbruch in der Bezirksliga

Das für den Kampf um den Klassenerhalt wichtige Spiel der Bezirksliga zwischen dem Hagener SV und dem TSV Riemsloh wurde nach einer halben Stunde Spielzeit beim Stand von 0:0 aufgrund der widrigen Platzverhältnissen von Schiedsrichter Finn-Luis Rehbock abgebrochen.

Die Entscheidung wurde in Abstimmung mit den Trainern beider Teams getroffen.

"Ein gerechtfertigter Abbruch. Zwar waren wir gut im Spiel und haben einige Chancen kreiert, aber der Platz wurde zunehmend schlechter. Deshalb ist es komplett richtig, dass das Spiel abgebrochen wurde," sagte uns Trainer Thomas Falke vom TSV Riemsloh nach der Schiedsrichterentscheidung.