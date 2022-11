Spielabbruch in der Bezirksliga Wertung und Strafe sowie Verfahren gegen Schiedsrichter.

Spielabbruch in Schwenningen: Wertung zugunsten des SC 04 Tuttlingen

Das am 23. Oktober abgebrochene Fußball-Bezirksligaspiel zwischen der FSV Schwenningen und dem SC 04 Tuttlingen wird mit 3:0 Toren zugunsten der Gäste aus Tuttlingen gewertet. Des Weiteren wurde eine Geldstrafe gegen die Schwenninger ausgesprochen. Das geht aus dem Urteil des Sportgerichts Schwarzwald hervor. Demnach hat die Freie Sportvereinigung mit dem Verlassen des Platzes und dem frühzeitigen Beenden des Spiels den Abbruch verursacht und sich zudem in unsportlicher Weise über die Entscheidungshoheit des Schiedsrichters hinweggesetzt.

Außerdem ist dem Urteil zu entnehmen, dass auch gegen den Unparteiischen, der der Schiedsrichtergruppe Böblingen angehört, ein Verfahren eingeleitet wird. Begründet wird das im Urteil durch dessen Fehlverhalten, das von beiden Vereinen in ihren Stellungnahmen bestätigt wurde.

Von Seiten des Fußballbezirks Schwarzwald wurde eine Besprechung mit den Vereins- und Mannschaftsverantwortlichen der FSV Schwenningen anberaumt. Diese fand am Mittwoch mit dem Bezirksvorsitzenden Marcus Kiekbusch und dem Bezirksspielleiter Matthias Harzer statt. Da die FSV Schwenningen vor etwas mehr als einem Jahr in ähnlicher Weise einen Spielabbruch verursacht hatte, damals beim FV 08 Rottweil, und auch sonst immer wieder mit Unsportlichkeiten auffalle, wolle man nicht einfach zur Tagesordnung übergehen, so Harzer.

In einem sehr konstruktiven und offenen Gespräch wurde verdeutlicht, dass mit dem Verlassen des Spielfelds die denkbar schlechteste Option gewählt wurde und sich der Verein damit, auch in Bezug auf die Außendarstellung, keinen Gefallen getan hat. Die Vereinsverantwortlichen haben zugesichert, intern weitere Gespräche zu führen, um die Unsportlichkeiten in den Griff zu bekommen.

Auf der anderen Seite wird erwartet, dass die Gegner der FSV die eigentlich selbstverständliche Wertschätzung und, insbesondere auswärts, eine gewisse Gastfreundlichkeit aufbringen. Es habe beispielsweise in dieser Saison schon zwei Fälle gegeben, in denen den Schwenningern keine Kabine zur Verfügung gestellt wurde.

