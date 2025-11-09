Spielabbruch in Ceuta: Partie nach Tod eines Zuschauers gestoppt

Das Spiel wurde zunächst nach dem Vorfall unterbrochen, aber nach der Bekanntgabe des Todes des Zuschauers während der Halbzeitpause entschieden die Mannschaften und der Schiedsrichter, das Spiel beim Stand von 1:1 nicht mehr fortzusetzen. Ein Termin für eine mögliche Wiederaufnahme oder Nachholung der Partie steht derzeit noch nicht fest.