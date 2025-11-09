Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Spielabbruch in Ceuta: Partie nach Tod eines Zuschauers gestoppt
Das Spiel zwischen AD Ceuta und UD Almería in der spanischen La Liga 2 wurde am heutigen Sonntagnachmittag abgebrochen, nachdem ein tragischer Vorfall im Stadion stattfand. Ein 73-jähriger Zuschauer, der das Spiel im Estadio Municipal Alfonso Murube verfolgte, kollabierte während der ersten Halbzeit. Trotz sofortiger medizinischer Hilfe verstarb der Mann noch im Stadion.
Das Spiel wurde zunächst nach dem Vorfall unterbrochen, aber nach der Bekanntgabe des Todes des Zuschauers während der Halbzeitpause entschieden die Mannschaften und der Schiedsrichter, das Spiel beim Stand von 1:1 nicht mehr fortzusetzen. Ein Termin für eine mögliche Wiederaufnahme oder Nachholung der Partie steht derzeit noch nicht fest.